Кредиты по новым правилам. Рассказываем, что изменилось

Новости Беларуси. Цифра недели: кредитные аппетиты белорусов 1 марта перешагнули отметку в 9 миллиардов рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это даже на 2 миллиарда превышает золотовалютные резервы страны. С одной стороны, эксперты заявляют о возвращении спроса на займы, с другой – никто не берется сказать, как это отразится на работе банковского сектора в будущем: не многовато ли? Скорректировать ситуацию призваны новые правила выдачи кредитов. 7 апреля их утвердил Национальный банк страны. Основные новации коснутся суммы ежемесячных платежей: если при расчете выяснится, что те превышают 40 % от дохода, банк откажется выдавать займ.

Но нас заботит другое: почему сами белорусы не в силах поумерить те самые кредитные аппетиты? Совершенно очевидно, что если выплаты составляют треть собственных заработков, стоит сто раз подумать, прежде чем ввязываться в долговую кабалу. Так брать или не брать?

Отдельные нормы обновленной инструкции уже вступили в силу. Отныне банки обязаны предоставлять информацию об условиях кредитования в единой форме. Это таблица с указанием суммы кредита и срока, на который он выдается. Также там должно быть обозначено, какой будет процентная ставка, возможно ли досрочно погасить кредит, обязательно ли страхование. Еще одно новшество: банки получили право выдавать кредиты даже тем клиентам, которые имеют просроченную задолженность по ранее полученным займам.

Но основное изменение вступит в силу 1 мая. Коснется оно кредитов на потребительские нужды. Если выяснится, что платежи по ним будут превышать 40 % от среднемесячного дохода клиента, на займ можно не рассчитывать.

Ольга Илюкевич, заместитель начальника Главного управления регулирования банковских операций Нацбанка:

Если человек не всегда может сам адекватно оценить свои возможности при принятии каких-то финансовых решений, то здесь в силу будут вступать нормативные акты на правовые ограничения, которые не позволят ему принять на себя кредитную нагрузку больше, чем он может себе позволить. Я бы это расценила как положительный момент.

Вопросы кредитования на неделе обсуждались не только с подачи Нацбанка. Палата представителей планирует принять во втором чтении обновленный Банковский кодекс уже на весенней сессии. Им также предусмотрены существенные изменения.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам:

Банковская система, Национальный банк активно работал в этом плане, депутатский корпус. Особое место было уделено кредитному договору. Эта тема, конечно, обсуждается именно с населением, чтобы было понятно, доступно, была прописана сумма конкретная по кредиту, чтобы они не искали эту цифру. Это очень важно.

Предполагается запретить банкам изменять фиксированную ставку. Чтобы было понятнее: под фиксированной ставкой понимается абсолютное числовое выражение, например, 12, 14 или 16 % годовых, и по договору оно должно оставаться неизменным в течение всего срока кредитования. Должно-то должно, но банки частенько делали оговорки, что имеют право на корректировку в одностороннем порядке. И клиенту приходилось либо соглашаться, либо досрочно погашать кредит. Обновленный Банковский кодекс запретит самодеятельность.

Кстати, запрет на одностороннее изменение фиксированной ставки коснется не только кредитов, но и депозитов. Если уж положил клиент деньги под определенный процент, банк будет добр соблюсти условия договора от начала и до конца.

Людмила Добрынина:

Думаю, что ряд позиций мы озвучим попозже, при внесении в Овальный зал для рассмотрения.