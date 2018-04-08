«В сезон они работают круглосуточно, и еще ни разу не ломались». Репортаж СТВ о производстве тракторов «Беларус» в Азербайджане

Новости Беларуси. Журналист на то и журналист, чтобы найти заметный информационный повод и преподнести его без искажений. В поисках достойного приходится обить не один порог, но случается и так, что значимые новости сами идут в руки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе повезло азербайджанским СМИ – работу им облегчил Гянджинский автомобильный завод. С его конвейера сошел десятитысячный трактор «Беларус». Путь от 100 единиц до 10 тысяч предприятие преодолело за десятилетие. Уже понятно – это только начало. Совместными усилиями внутренний рынок завоеван, дальше – курс в третьи страны.

Городу – местные называют его Гянджа – 4,5 тысячи лет. Он самый древний в Азербайджане. Корнями в историю уходит и его промышленность. Здесь в свое время выпускали первоклассный фарфор, алюминий, текстиль. Сейчас же процветание Гянджа – это дело техники, в том числе белорусской.

Село Татлы. Нариман Курбанов готовится к посевной. На пяти гектарах у фермера – овес, пшеница, кукуруза и семечки. Азербайджанский урожай – заслуга белорусских тракторов.

Нариман Курбанов, фермер (Азербайджан):

Эти тракторы мало того, что обеспечивают нашу семью, так еще помогают всей деревне. В сезон они работают круглосуточно, и еще ни разу не ломались.

А это – заслуга общая. 10-тысячный трактор сходит с конвейера на Гянджинском автозаводе. Предприятие, которое начинало со 100 машин в год, теперь флагман в Прикаспийском регионе.

Геннадий Ахрамович, Чрезвычайный и Полномочные Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике:

Для нас это очень успешный пример. Это позволяет нам обеспечить присутствие белорусской техники в пределах 80 % на рынке сельхозтехники в условиях жесточайшей конкуренции с нашими партнерами из Германии, Финляндии, США.

Завод уже обеспечен работой на год. Планка – 2000 машин, в деньгах это 2 миллиона долларов. Таким информповодам рад Ахмед Гадыроглы. Сотрудники Ганджи – во всех смыслах герои его репортажей.

Ахмед Гадыроглы, специальный корреспондент AZTV (Азербайджан):

Завод сотрудничал в разное время и с Россией, и с Китаем. Но самое удачное и плодотворное – это сотрудничество с Беларусью. Здесь кипит жизнь.

На неделе завод принимал белорусскую делегацию во главе с вице-премьером Беларуси. Владимир Семашко подчеркивает: мощности нужно наращивать, используя обоюдный потенциал.

Большая перспектива – берег турецкий. Там создадут сборочное производство тракторов мощностью 5000 машин в год. Первая – планируется – сойдет с конвейера осенью.

Илья Субботин, заместитель главы представительства Гянджинского автомобильного завода в Беларуси:

Этому предшествовала огромная работа по изучению турецкого рынка. Были проработаны именно те модели, которые могут устроить наших потенциальных потребителей. Координирует работу «Беларусь-Азербайджан», к слову, представительство Гянджинского завода в Минске. Под его управлением – десятки промышленных гигантов. Здесь решают любые вопросы: быстро и на совесть.

Владимир Люсиков, глава представительства Гянджинского автомобильного завода в Беларуси:

Один из случаев: надо было оперативно поставить хлопковые трактора в Азербайджан. Было принято решение, и это был единственный случай в истории Минского тракторного завода и Республики Беларусь, мы грузили их самолетами.

А вот еще одна точка соприкосновения между двумя странами. Это армуду – специальная форма кружки, из которой азербайджанцы пьют чай – символ дружбы и взаимопонимания. Сделана эта посуда из белорусского хрусталя.

Кроме хрусталя, в Азербайджане много белорусского. Наша страна занимает третью строчку по импорту. После огромных России и Китая. Мы поставляем почти 2000 наименований товара.