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Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?

09 апреля 2018 14:41
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Новости Беларуси. Укрепление частного сектора, развитие инфраструктуры и повышение качества социальных услуг. Всё это в центре внимания новой рамочной стратегии партнёрства с Беларусью до 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?-1

9 апреля её презентовал Всемирный банк. На этих трёх основных направлениях поддержка будет сконцентрирована не случайно: именно они влияют на уровень жизни людей. Особенно важно поддерживать конкуренцию, увеличивать участие частного сектора в разных отраслях экономики, повышать качество здравоохранения.

Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?-4

Стратегия разрабатывалась совместно с правительством нашей страны и в ней учтены все приоритеты социально-экономического развития. Объем кредитной программы на весь период действия оценивается на уровне 570 миллионов долларов.

Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?-7

Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?-9

Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:
Инфраструктура должна становится более эффективной, более зелёной, более экологичной. Если взять социальную сферу, то здесь повестка касается модернизации. Мы говорим о системе образования, которая должна оснащать людей современными навыками.

Люди должны быть готовы к будущему. Сегодня недостаточно просто создать условия, чтобы дети сидели за партами. Система образования должна учить людей думать, чтобы они использовали самые современные технологии. Что касается здравоохранения, то здесь нужно решать проблемы, которые возникают из-за старения населения и связаны с неинфекционными заболеваниями.

Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?-12

Рамочная стратегия партнерства разработана на основе консультаций с госорганами, бизнес-ассоциациями, научными кругами. За весь период сотрудничества Всемирный банк инвестировал миллиард семьсот миллионов долларов в значимые проекты в нашей стране.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Всемирный банк # Алекс Кремер

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