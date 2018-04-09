Всемирный банк окажет кредитную поддержку Беларуси. Какие направления будут развивать?

Новости Беларуси. Укрепление частного сектора, развитие инфраструктуры и повышение качества социальных услуг. Всё это в центре внимания новой рамочной стратегии партнёрства с Беларусью до 2022 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 апреля её презентовал Всемирный банк. На этих трёх основных направлениях поддержка будет сконцентрирована не случайно: именно они влияют на уровень жизни людей. Особенно важно поддерживать конкуренцию, увеличивать участие частного сектора в разных отраслях экономики, повышать качество здравоохранения.

Стратегия разрабатывалась совместно с правительством нашей страны и в ней учтены все приоритеты социально-экономического развития. Объем кредитной программы на весь период действия оценивается на уровне 570 миллионов долларов.

Алекс Кремер, глава представительства Всемирного банка в Беларуси:

Инфраструктура должна становится более эффективной, более зелёной, более экологичной. Если взять социальную сферу, то здесь повестка касается модернизации. Мы говорим о системе образования, которая должна оснащать людей современными навыками.



Люди должны быть готовы к будущему. Сегодня недостаточно просто создать условия, чтобы дети сидели за партами. Система образования должна учить людей думать, чтобы они использовали самые современные технологии. Что касается здравоохранения, то здесь нужно решать проблемы, которые возникают из-за старения населения и связаны с неинфекционными заболеваниями.