Почти 1500 нарушений выявлено в сфере охраны труда при подготовке к весенне-полевым работам

Новости Беларуси. Результаты мониторинга 13 апреля озвучили профсоюзы. В течении месяца инспекторы труда проверили около 300 хозяйств по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самые распространенные нарушения – отсутствие у работников средств индивидуальной защиты и спецодежды. Также много претензий к тому, как ремонтируется техника.

Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Анализ несчастных случаев, которые происходят в том числе и в сельском хозяйстве, показывает, что в большом количестве причиной является человеческий фактор. Поэтому пристальное внимание уделялось проведению инструктажей, внеплановых, целевых перед началом сельскохозяйственных работ.