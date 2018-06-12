В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан нацелены на новые совместные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – производство на территории этой страны белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов и сборка техники. В Минск из Ташкента прибыла представительная парламентская делегация во главе с председателем Сената. На встрече в правительстве стороны подтвердили желание не только увеличить товарооборот – в настоящее время он составляет 130 миллионов долларов, не отражая реальные возможности взаимной торговли – но и углубить экономические связи путем кооперации.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:

Мы готовы поделиться с нашими партнерами и друзьями опытом в сфере агропромышленного комплекса. Принять участие в создании 500 комплексов мясомолочного направления и переработки животноводческой продукции за счет предоставления оборудования, технологий, проектно-строительных услуг, а также поставок племенной продукции крупного рогатого скота.