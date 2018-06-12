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В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов

12 июня 2018 14:01
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Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан нацелены на новые совместные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов-1

Среди них – производство на территории этой страны белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов и сборка техники. В Минск из Ташкента прибыла представительная парламентская делегация во главе с председателем Сената. На встрече в правительстве стороны подтвердили желание не только увеличить товарооборот – в настоящее время он составляет 130 миллионов долларов, не отражая реальные возможности взаимной торговли – но и углубить экономические связи путем кооперации.

В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов-4

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси:
Мы готовы поделиться с нашими партнерами и друзьями опытом в сфере агропромышленного комплекса. Принять участие в создании 500 комплексов мясомолочного направления и переработки животноводческой продукции за счет предоставления оборудования, технологий, проектно-строительных услуг, а также поставок племенной продукции крупного рогатого скота.

В Узбекистане наладят выпуск белорусских кондитерских изделий, лекарственных препаратов-7

Одно из новых направлений сотрудничества – IT. Узбекистан уже использует белорусскую систему электронного документооборота. Наши разработчики предлагают свои услуги, например, в области железнодорожных перевозок. Речь может идти как об электронных билетах, так и других сервисах. Актуальным остается сотрудничество в сфере образования. В ближайшее время стороны намерены разработать и подписать программу взаимодействия на среднесрочную перспективу.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Андрей Кобяков # Фотофакт

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