В Брестской области уже начали реализацию маслосемян рапса в счёт госзаказа

Новости Беларуси. В массовую уборочную включаются хозяйства страны. Хлеборобы, в отличие от погоды, никогда не подведут – плечом к плечу и опытные механизаторы, и молодежь. После озимого ячменя, который почти убран, еще одна стратегически важная культура – рапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его пользу и эффективность, в том числе финансовую, ранее показали экспериментальные президентские поля на малой родине Александра Лукашенко. В Беларуси сумели достичь хороших результатов в возделывании данной культуры, как того и требовал глава государства.