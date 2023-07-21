В Брестской области уже начали реализацию маслосемян рапса в счёт госзаказа

Новости Беларуси. В массовую уборочную включаются хозяйства страны. Хлеборобы, в отличие от погоды, никогда не подведут – плечом к плечу и опытные механизаторы, и молодежь. После озимого ячменя, который почти убран, еще одна стратегически важная культура – рапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его пользу и эффективность, в том числе финансовую, ранее показали экспериментальные президентские поля на малой родине Александра Лукашенко. В Беларуси сумели достичь хороших результатов в возделывании данной культуры, как того и требовал глава государства.
Пока называть общий сбор маслосемян в Минсельхозпроде не берутся, но отмечают, что урожайность, например, в Гродненской области лишь на 10 % ниже. Если не миллион тонн, то, как показывает анализ ученых, 800 тысяч должны получить. В мире спрос на рапсовое масло колоссальный. Уже сегодня Беларусь на девятом месте по его продажам. Качества достигли, идем в ногу с глобальным производством. Созданы системы сортов, гибриды, разработаны технологии возделывания.
Культура настоящего и будущего, чьи посевы следует расширять, чтобы получить хорошую прибыль. Реализацию маслосемян рапса в счет госзаказа уже начала Брестская область. Как говорят комбайнеры, молотить это «золото» – настоящее удовольствие.