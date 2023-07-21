В Беларуси убрали около 10% зерновых и зернобобовых с полей

Новости Беларуси. Данные статистики говорят, что битва за урожай в Беларуси идет ускоренными темпами. Погода установилась благоприятная, и хлеборобы используют каждый солнечный день, чтобы пополнять закрома. Без малого 10 % зерновых и зернобобовых культур убрано с полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Республиканский каравай постепенно тяжелеет.

В нем уже более 650 тысяч тонн зерна при средней урожайности 34,8 центнера с гектара. К финишу движется уборка озимого ячменя. Аграрии обмолотили почти 95 % площадей с этой культурой. Активно сейчас убирают рапс. Пройдено без малого 96 тысяч гектаров уборочной площади. С них намолотили 210 тысяч тонн масленичных семян.

В планах на 2023 год – получить если не миллион, то как минимум 800 тысяч тонн. Что касается льна, освоили уже 23 % от общей площади. Также в стране продолжается заготовка кормовой базы: сена, сенажа, силоса. Голодной эта зима для животных точно не станет – из запланированных 9,5 миллиона кормовых единиц заготовили уже 27 %.