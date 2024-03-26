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Пассажирский самолет Boeing 737 совершил экстренную посадку в Чите

26 марта 2024 11:42
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Самолет Boeing 737, направлявшийся из Красноярска в Благовещенск и совершивший вынужденную посадку, благополучно приземлился в Чите, сообщают авиационные службы. Об этом пишет ТАСС.

В настоящий момент воздушное судно направляется в терминал аэропорта. По данным сервиса Flightradar, самолет провел в воздухе больше двух с половиной часов, а до Благовещенска ему оставалось лететь около получаса.

В сообщении пресс-службы аэропорта Благовещенска отмечается, что причиной аварийной посадки стала проблема технического характера, однако конкретных подробностей пока нет.

# Самолет

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