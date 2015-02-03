«Вернется прежняя рентабельность». Белорусский бизнес доволен, что можно с 3 февраля повышать цены

Новости Беларуси. С 3 февраля изменены правила ценообразования. Действовать начали новые рекомендации Министерств торговли и экономики. Распространяются они на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые работают на территории Беларуси, в том числе резидентов свободной экономической зоны. По новым правилам теперь возможно повышение цены вслед за ростом стоимости энергоносителей. А импортная составляющая высчитывается четко по курсу Нацбанка. И это далеко не все нововведения, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация с ценами на мясо сегодня вполне благополучная, - отмечает Людмила Зубко, главный специалист отдела финансов Главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета. По крайней мере, в этом магазине.

С подобными «ценовыми» мониторингами инспекторы выходят ежедневно. Сегодня поводов для более пристального внимания добавилось: действовать начали новые рекомендации Министерств торговли и экономики. К примеру, теперь роста цен ожидать нужно на товары с так называемой «импортной составляющей». При этом происходить она должна из стран, не входящих в Евразийский союз. Новыми правилами это разрешено.



В первую очередь под пристальным вниманием специалистов товары социально значимые.



Молочная, мясная продукция... Существенных колебаний нет и на другие группы товаров, - говорит специалист. По крайней мере пока. А вот с ценами на импортные фрукты ситуация немного другая.



Шаг на встречу бизнесу и в то же время некоторое ослабление правил ценообразования. Именно так следует расценивать новые рекомендации Министерств торговли и экономики.



В ведомствах заверяют: работа была проделана немалая. Изучили предложения бизнес-сообществ, проводились и встречи с производителями. В итоге: по многим спорным моментам удалось договориться. Так, повысить отпускную цену на товар, можно лишь в том случае если в его составе импортные компоненты.



Артур Карпович, первый заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Производителям предоставили возможность повышения отпускных цен в связи с измененим цен на энергоносители, топливо, нефтепродукты. Пошли навстречу бизнесу.



Мера действительно необходимая, - отмечают инспекторы. До этого за нарушение правил торговли под контроль попала далеко не одна торговая сеть. Всего около 80 объектов и 30 интернет-магазинов.



Кого коснутся новые правила, чётко прописано. Это юрлица и предприниматели, которые работают на территории Беларуси, а также ИП.



Виктор Маргелов — один из них. А по совместительству ещё и сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства. Говорит, плюсы действительно есть.



Виктор Маргелов, сопредседатель Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Есть плюсы для производителей: им можно поддерживать прежнюю рентабельность, а не 3%. Не нужно на 5% понижать. Есть плюсы, что можно учитывать стоимость топливно-энергетических ресурсов.



Впрочем, большого повышения цен ждать не стоит, - заверяют в магазинах. И в то же время советуют обратить внимание на те товары, которые представлен на прилавках сегодня, и тот запас, который был сделан торговыми объектами ещё в начале года. На этот ассортимент цена уж точно должна остаться прежней.



Анастасия Иванникова и Алексей Юнаш. Телекомпания СТВ.