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Три четверти проверенных Госстандартом Беларуси торговых объектов нарушали правила пользования весами

03 февраля 2015 07:33
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Новости Беларуси. Качество торговли также находится на контроле. В стране продолжается работа по выявлению недобросовестных продавцов.

Три четверти проверенных Госстандартом торговых объектов нарушали правила пользования весами. При этом более половины измерительных приборов и гирь не прошли проверку либо использовались в неисправном состоянии.

Также отмечены случаи, когда весы были закрыты от покупателей. Только по Минской области и столице уже составлено почти 100 протоколов о нарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рита Черкас, заместитель начальника отдела Государственного метрологического надзора инспекции Госстандарта по Минской области и Минску:
Основными нарушениями являлись применение средств измерений, не прошедших проверку в установленном порядке. Кроме того, нами были установлены многочисленные нарушения правильности установки весов по уровню. То есть весы устанавливались таким образом, что создавались предпосылки для обсчета и обвеса покупателей. Весы вообще по законодательству нашему должны были устанавливаться таким образом, что каждый покупатель, подойдя к весам, должен видеть был процесс взвешивания.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в сфере торговли # Рита Черкас

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