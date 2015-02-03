В Беларуси ступили в силу новые рекомендации Министерства торговли и Минэкономики, касающиеся формирования цен

Новости Беларуси. В Беларуси 2 февраля вступают в силу новые рекомендации Министерства торговли и Министерства экономики, касающиеся формирования цен.

Отныне производителям разрешено повышать цены в случае, если подорожала импортная составляющая товара, происхождение которой выходит за рамки Евразийского экономического союза. Причем это касается только тех материалов или сырья, которые попали к нам из третьих стран после 18 декабря 2014 года.

Высчитываться эта импортная составляющая будет четко по курсу Нацбанка.

Кроме того, теперь разрешается повышение цен вслед за ростом стоимости энергоносителей, топлива, в том числе нефтепродуктов.

Детально со всеми нормами можно ознакомиться на сайте министерства торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.