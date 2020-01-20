В Турции будут производить белорусские игрушки

Новости Беларуси. Совместное предприятие начало работу в городе Синоп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади 16 тысяч квадратных метров разместилось сборочное производство, оснащенное самым современным оборудованием, а также склады полуфабрикатов и готовой продукции. Сейчас в круглосуточном режиме на предприятии трудятся 157 человек.

Бизнес-план предполагает организацию поставок на рынки стран Южной Европы, Ближнего Востока и Африки. То есть регионы, в которые отправлять продукцию произведенную на территории Беларуси, затруднительно из-за сложной логистики. Таким образом значительно расширится география экспорта, которая сегодня уже насчитывает 68 стран.