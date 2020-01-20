Аграрии Беларуси принимают участие в международной выставке-ярмарке «Зелёная неделя» в Берлине

Под сводами огромного выставочного зала в немецкой столице собрался, по сути, весь прогрессивный агромир: 1800 экспонентов Европы, Ближнего Востока, США, Канады, России, 300 технических конференций, более 400 тысяч посетителей.

Новости Беларуси. В Берлине проходит ежегодный, 85-й по счету международный форум последних достижений сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них почти полсотни наших участников во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия. По традиции, наша делегация примет участие в XII Берлинском саммите руководителей аграрных отраслей стан-участниц форума.

Также известно, что представители Беларуси поднимутся на своды Рейхстага. В юбилейный год Великой Победы наши соотечественники возложат цветы к Мемориалу павшим советским воинам, погибшим во время штурма Берлина.