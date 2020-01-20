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Михаил Орда: «За три месяца мы предлагаем компенсировать утрату заработной платы»

20 января 2020 11:31
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Новости Беларуси. 20 января Президент провел рабочую встречу с председателем организации Михаилом Ордой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов Беларуси за активное участие в организации парламентской кампании.

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После встречи деталями разговора Михаил Орда поделился с журналистами. Глава государства также интересовался вопросом, касающимся предприятий-банкротов.

 

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
За три месяца мы предлагаем компенсировать утрату заработной платы и уплаты ФСЗН, поскольку сегодня в республике есть порядка 30 млн задолженность как по заработной плате предприятий-банкротов и по уплате ФСЗН.

Мы понимаем, что сегодня ФСЗН – это сегодня пенсионный стаж. Мы предлагаем сформировать компенсационный фонд в «Белгосстрахе», который будет компенсировать утрату заработной платы за три месяца. Это позволит людям, безусловно, содержать себя, возможность иметь определенные деньги и заниматься поиском работы. Самое важное – что будут перечисляться в фонд ФСЗН вот эти страховые взносы.

Добавим, Федерация профсоюзов выступила одним из разработчиков новой редакции Трудового кодекса. Представители организации внесли более 40 предложений по изменению документа.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Михаил Орда # Фотофакт

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