Новости экономики за 20.01.2020

Новости Беларуси. Когда для предприятий увеличится плата за сбор отходов пластика? Зачем производство белорусских игрушек наладили в Турции? И какое место в СНГ занимают отечественные горнолыжные курорты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУДУТ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА СБОР ОТХОДОВ ПЛАСТИКА

Производители будут больше платить за сбор отходов пластика. Официально опубликовано соответствующее постановление Совета Министров.