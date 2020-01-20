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Новости экономики за 20.01.2020

20 января 2020 16:01
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Новости Беларуси. Когда для предприятий увеличится плата за сбор отходов пластика? Зачем производство белорусских игрушек наладили в Турции? И какое место в СНГ занимают отечественные горнолыжные курорты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУДУТ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА СБОР ОТХОДОВ ПЛАСТИКА

Производители будут больше платить за сбор отходов пластика. Официально опубликовано соответствующее постановление Совета Министров.

Новости экономики за 20.01.2020-1

В документе прописано, что плата за организацию сбора различных изделий из пластмасс с нынешних 180 рублей 1 апреля увеличится до 270, а с начала 2021 года до 360 рублей за тонну. В то же время организация сбора биоразлагаемых мешков и сумок составит только 90 рублей за тонну. Таким образом, увеличение размеров платы в отношении полимерной упаковки и посуды из пластмасс должно способствовать поэтапному снижению их использования и постепенному замещению экологически безопасной тарой из стекла, бумаги и биоразлагаемых материалов.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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