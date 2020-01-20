Новости экономики за 20.01.2020

Новости Беларуси. Когда для предприятий увеличится плата за сбор отходов пластика? Зачем производство белорусских игрушек наладили в Турции? И какое место в СНГ занимают отечественные горнолыжные курорты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУДУТ БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА СБОР ОТХОДОВ ПЛАСТИКА
Производители будут больше платить за сбор отходов пластика. Официально опубликовано соответствующее постановление Совета Министров.
В документе прописано, что плата за организацию сбора различных изделий из пластмасс с нынешних 180 рублей 1 апреля увеличится до 270, а с начала 2021 года до 360 рублей за тонну. В то же время организация сбора биоразлагаемых мешков и сумок составит только 90 рублей за тонну. Таким образом, увеличение размеров платы в отношении полимерной упаковки и посуды из пластмасс должно способствовать поэтапному снижению их использования и постепенному замещению экологически безопасной тарой из стекла, бумаги и биоразлагаемых материалов.
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