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В строительстве космодрома Восточный будут участвовать белорусы

20 мая 2021 15:22
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Новости Беларуси. К строительству космодрома Восточный привлекут белорусов. Власти обеих стран обсудили развитие строительных комплексов в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в строительстве космодрома – это еще одна возможность показать, на что способны белорусские строители. Отечественная строительная отрасль конкурентна как по качеству услуг, так и по их стоимости. Преимущество Беларуси в том, что «в стране не разрушили созданные с советских времен крупные строительные компании», об этом неоднократно упоминал и глава государства.

В строительстве космодрома Восточный будут участвовать белорусы-1

Сегодня речь идет о том, что нужно проанализировать строительные нормы обеих стран и сблизить их. Это позволит избежать дополнительных согласований и прохождения проверок при совместной работе. По данным российских властей, объем строительства будет расти, поэтому расширение сотрудничества в этой сфере своевременно.

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# Космос # Экономика # Наталья Надольская # Александр Лукашенко # Фотофакт

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