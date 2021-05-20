В строительстве космодрома Восточный будут участвовать белорусы

Новости Беларуси. К строительству космодрома Восточный привлекут белорусов. Власти обеих стран обсудили развитие строительных комплексов в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в строительстве космодрома – это еще одна возможность показать, на что способны белорусские строители. Отечественная строительная отрасль конкурентна как по качеству услуг, так и по их стоимости. Преимущество Беларуси в том, что «в стране не разрушили созданные с советских времен крупные строительные компании», об этом неоднократно упоминал и глава государства.