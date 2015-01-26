Российские специалисты «нашли» геном АЧС в гродненских сосисках, а затем выяснили, что это сосиски вовсе не из Гродно

Новости Беларуси. Гродненские сосиски, в которых российские специалисты обнаружили геном африканской чумы свиней, оказались вовсе и не гродненскими. Корреспонденты СТВ прояснили ситуацию. Выяснилось, что этот белорусский мясокомбинат уже больше месяца не работает на рынке соседней страны. Более того, заявленная продукция вообще не выпускается на гродненском предприятии.

Недобрую новость о том, что в гродненских сосисках, взятых для проб на центральном рынке российского города Великие Луки, обнаружен генетический материал вируса АЧС, на мясокомбинате восприняли с недоумением. Чтобы разобраться в ситуации на месте, в тверскую лабораторию, где и проводился анализ, отправились представители предприятия.

После проведенного расследования стало понятно: гродненской продукции там никогда не было. Российские специалисты не смогли предъявить ни исследуемые сосиски, ни какие-либо документы на них.

Сергей Помелов, заместитель генерального директора ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

В лаборатории, где мы непосредственно смотрели, было выявлено, что эту продукцию, которая была названа «Сосиски докторские», мы не производим и поставки туда не было.

Единственной документацией на якобы «белорусскую» продукцию оказались ксерокопии непонятных документов. После обращения гродненцев в региональное управление Россельхознадзора с просьбой прояснить ситуацию к делу подключили полицию.

Анатолий Гришук, генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

К чести работников Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, они вели себя в соответствии с действующим законодательством. Они сразу разобрались, что на уровне отбора проб неправильно сделали. Там была подделка документов, на которую они вызвали полицию. У нас претензий нет, они вели себя достойно и помогали во всех наших делах.

Криминальная составляющая дела очевидна. Во-первых, белорусские производители никогда не поставляли свою продукцию в этот регион России. Там достаточно высокая конкуренция среди местных предприятий.

И, главное, на официальном сайте Россельхознадзора размещена информация о полном запрете поставок Гродненского мясокомбината в Российскую Федерацию еще с конца 2014 года. А получить разрешение в обход ведомства практически невозможно.

Сергей Помелов, заместитель генерального директора ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Это еще одно из доказательств того, что с 10 декабря наша продукция никак не могла поступить в Российскую Федерацию. Ни один государственный ветеринарный врач не мог выписать соответствующие документы для поставки в Российскую Федерацию.

На предприятии утверждают: даже гипотетически их продукция не может представлять опасности. Ведь прежде, чем попасть на прилавок, ее исследуют сразу в нескольких независимых лабораториях, в том числе и российских.

Татьяна Слука, и.о. начальника лаборатории ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Несмотря на то, что мы исследуем в своей лаборатории, также мы возим продукцию на исследования в независимые лаборатории Республики Беларусь. И сотрудничаем с российской лабораторией. Это Брянская межобластная лаборатория.

Сейчас стороны активно ведут переговоры о восстановлении поставок белорусской мясной продукции на российский рынок. И уже в ближайшие дни разрешение будет получено, несмотря на такие криминальные инциденты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.