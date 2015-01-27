Более 80% торговых объектов, чья работа была приостановлена по решению Минторга, открыли свои двери для покупателей

Новости Беларуси. Более 80% торговых объектов, чья работа была приостановлена по решению Министерства торговли, уже открыли свои двери для покупателей. Об этом 27 января заявила заместитель министра торговли Беларуси Ирина Наркевич.

Всего же под контроль ведомства попали 80 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди наиболее частых нарушений – небольшой ассортимент отечественных товаров, просроченная продукция и необоснованное завышение цен.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Те нарушения, которые находились, находились не в одном же магазине, а сразу в сети. Как правило, от 4 до 16 дней приостанавливалась работа магазинов, интернет-магазинов вообще до 4 дней. Тот, кто успевал раньше, магазины открывались раньше. Кто-то иногда наоборот просил дать возможность. Например, в интернет-магазинах программное обеспечение нужно было дополнительно проработать. Магазины открываются. Наверное, более 80% магазинов открыто сейчас. Работа продолжается.