Жители деревни Журавлевка вынуждены выкупать у Министерства промышленности свои дома по заоблачным ценам

Новости Беларуси. В отчаянной ситуации оказались шесть семей в деревне Журавлевка Гомельской области. Дома, в которых люди прожили долгие годы, юридически принадлежат Министерству промышленности. Чтобы стать полноценными хозяевами, людям необходимо приватизировать свое жилье. Но озвученные суммы для селян оказались заоблачными.

Животноводческий рай в Журавлевке в 80-ые создавал Гомельский радиозавод. Но журавлиная песня аграриев и «оборонки» оборвалась в начале века 21-го.

Подсобное хозяйство расформировали, работы не стало и жители журавлевской Рублевки разлетелись кто куда. Осталось всего несколько семей. Среди них – Тамара Клемзекова.

Тамара Клемзекова:

Делать надо. Окна каждый год красили. А думали, что приватизируем, так поменяем.

Пустующий домик без электричества и удобств – единственное официальное жилье 70-летней Тамары Ефимовны. 15 лет она вела в хозяйстве животноводство, а теперь на птичьих правах ютится у родственников. Ремонтировать свой дом перестала, когда узнала, сколько будет стоить приватизация.

Тамара Клемзекова:

200 млн? Пускай оно провалится тут сквозь землю. Мне еще нужно знать количество денег, чтобы навести порядок немного в доме.

Радиозавод передал райисполкому большую часть имущества подсобного хозяйства, которое уже давно реализовано с аукционов. Но передать домики с жильцами, у которых на руках договоры найма жилья, было невозможно. Так и остались они на балансе предприятия до сего времени. Все по закону. По закону и приватизация.

Андрей Косинский, главный инженер ОАО «Гомельский радиозавод»:

Мы, наверно, больше их заинтересованы в решении данных вопросов, связанных с приватизацией данных домов. Мы понимаем тех людей, которые там живут, мы ощущаем их боль и заинтересованность. Приватизацией мы занимаемся с 2013 года. За счет собственных средств мы провели три оценки. Все средства, полученные от приватизации данных жилых домов, пойдут только государству. Ни одна копейка не ляжет на расчетный счет предприятия.

После трех лет переписки с журавлевцами на предприятии готовы отдать дома их жильцам даром. Только вот имущество это государственное. Суммы приватизации сейчас еще раз пересматриваются.

Очередная экспертиза должна быть готова со дня на день, но надеяться на значительное удешевление, скорее всего, не приходится. Оценку делала серьезная государственная организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, о ценах на недвижимость в Журавлевке. Двухэтажный кирпичный особняк с гаражом и гектаром земли когда-то принадлежал бывшему руководителю подсобного хозяйства. Новым хозяевам эта усадьба обошлась в сумму порядка 50 миллионов рублей, что в четыре раза дешевле, чем требуется заплатить пенсионерке Тамаре Ефимовне за свой пока еще непригодный для проживания домик.

И теперь понятно, почему журавлевцы чувствуют себя обманутыми. Разница в оценочной и рыночной стоимости налицо.

Валентина Пономарева:

У меня зарплата на данный момент – 1 млн 200 – 1 млн 300 тысяч. Домик мне дали приватизировать – 140 миллионов. В соседних деревнях, взять тот год, люди приватизировали двухэтажные домики по 36-40 миллионов. А сейчас что у нас? Нам просто некуда идти, как говорится.

Кстати, объекты схожих потребительских качеств несложно найти на аукционах, проводимых Госкомимуществом. Иногда они обходятся в пресловутую «одну базовую». Только вот журавлевцам на такие подарки рассчитывать не приходится и они с замиранием сердца ждут новых расценок на собственное, давно обжитое, жилье.