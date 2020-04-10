Как белорусов будут стимулировать к потреблению электроэнергии в жилых домах
Новости Беларуси. Использовать электроэнергию станет еще выгоднее. Президенту представили проект указа, который предусматривает определенные стимулы и льготы для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси: главный вопрос – как стимулировать население потреблять электрическую энергию
При переходе в жилых одноквартирных домах на электроэнергию для отопления, приготовления пищи и нагрева воды порядка 20 % от стоимости оборудования, а также выполненных работ предлагается возмещать. Правда, сумма компенсации при этом не должна превышать 40 базовых величин (сейчас это 1080 рублей).
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Предусмотрено в рамках административных процедур обращение граждан в местные органы власти, где будут формироваться списки, и после предоставления подтверждающих документов о переводе жилого дома на использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения будут рассматриваться вопросы возмещения части средств. Дано поручение главы государства рассмотреть возможность местным советам депутатов использовать право по увеличению сумм поддержки граждан.
Ранее уже принят ряд мер для реального сектора экономики и населения, чтобы электричеством пользовались охотнее. В том числе были введены стимулирующие тарифы. В результате на электроэнергию значительно вырос спрос.