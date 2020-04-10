Как белорусов будут стимулировать к потреблению электроэнергии в жилых домах

Новости Беларуси. Использовать электроэнергию станет еще выгоднее. Президенту представили проект указа, который предусматривает определенные стимулы и льготы для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: главный вопрос – как стимулировать население потреблять электрическую энергию

При переходе в жилых одноквартирных домах на электроэнергию для отопления, приготовления пищи и нагрева воды порядка 20 % от стоимости оборудования, а также выполненных работ предлагается возмещать. Правда, сумма компенсации при этом не должна превышать 40 базовых величин (сейчас это 1080 рублей).