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Как белорусов будут стимулировать к потреблению электроэнергии в жилых домах

10 апреля 2020 15:27
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Новости Беларуси. Использовать электроэнергию станет еще выгоднее. Президенту представили проект указа, который предусматривает определенные стимулы и льготы для населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: главный вопрос – как стимулировать население потреблять электрическую энергию

При переходе в жилых одноквартирных домах на электроэнергию для отопления, приготовления пищи и нагрева воды порядка 20 % от стоимости оборудования, а также выполненных работ предлагается возмещать. Правда, сумма компенсации при этом не должна превышать 40 базовых величин (сейчас это 1080 рублей).

Как белорусов будут стимулировать к потреблению электроэнергии в жилых домах-1

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Предусмотрено в рамках административных процедур обращение граждан в местные органы власти, где будут формироваться списки, и после предоставления подтверждающих документов о переводе жилого дома на использование электрической энергии для отопления и горячего водоснабжения будут рассматриваться вопросы возмещения части средств. Дано поручение главы государства рассмотреть возможность местным советам депутатов использовать право по увеличению сумм поддержки граждан.

Как белорусов будут стимулировать к потреблению электроэнергии в жилых домах-4

Ранее уже принят ряд мер для реального сектора экономики и населения, чтобы электричеством пользовались охотнее. В том числе были введены стимулирующие тарифы. В результате на электроэнергию значительно вырос спрос.

# Электроснабжение # Экономика # Виктор Каранкевич # Фотофакт

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