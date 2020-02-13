Новости экономики за 13.02.2020

Новости Беларуси. Как отмена крупнейшей в мире выставки мобильной индустрии в Барселоне ударила по бюджету страны? Какие события повлияли на рост криптовалют и сколько на земле очень богатых людей? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим на 4,5 %. В планах на 2020 год – увеличить экспорт на 4,2 % и выйти на сумму, превышающую 5 миллиардов долларов.

Неожиданными факторами роста биткоина, курс которого в декабре варьировался в пределах от 7 000 до 8 000 долларов, стали нестабильность в мировой политике и коронавирус. На сегодня курс биткоина достиг пятимесячного максимума и торгуется по цене около 10 тысяч долларов. Вслед за биткоином традиционно подросли и альтернативные криптовалюты.

ОЧЕНЬ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ В МИРЕ СТАЛО БОЛЬШЕ

Число очень богатых людей в мире в 2019 году увеличилось на 10 %. Их уже 2 миллиона 700 тысяч. Общая стоимость их состояний также выросла на 10 %, на всех у них 26,6 триллиона долларов.

Важной движущей силой глобального роста благосостояния стала переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций. Среди стран лидеров по количеству очень богатых людей – США, Китай, Япония, Германия и Франция.