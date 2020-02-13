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Новости экономики за 13.02.2020

13 февраля 2020 15:56
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Новости Беларуси. Как отмена крупнейшей в мире выставки мобильной индустрии в Барселоне ударила по бюджету страны? Какие события повлияли на рост криптовалют и сколько на земле очень богатых людей? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 13.02.2020-1

ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК РАСШИРИЛАСЬ

География экспорта отечественной продукции агропромышленного комплекса приросла 18 новыми рынками, всего 104 страны. Удельный вес стран СНГ составляет 85 %, европейских – 4 %. Увеличились объемы поставок молочной продукции, рапсового масла, мяса птицы, овощей, фруктов и картофеля.

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим на 4,5 %. В планах на 2020 год – увеличить экспорт на 4,2 % и выйти на сумму, превышающую 5 миллиардов долларов.

Иностранные инвесторы вложили 10 миллиардов долларов в экономику Беларуси в 2019 году

Новости экономики за 13.02.2020-4

КУРС БИТКОИНА РАСТЕТ

Неожиданными факторами роста биткоина, курс которого в декабре варьировался в пределах от 7 000 до 8 000 долларов, стали нестабильность в мировой политике и коронавирус. На сегодня курс биткоина достиг пятимесячного максимума и торгуется по цене около 10 тысяч долларов. Вслед за биткоином традиционно подросли и альтернативные криптовалюты.

Крупнейшая в мире выставка мобильной индустрии не состоится из-за коронавируса

Новости экономики за 13.02.2020-7

ОЧЕНЬ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ В МИРЕ СТАЛО БОЛЬШЕ

Число очень богатых людей в мире в 2019 году увеличилось на 10 %. Их уже 2 миллиона 700 тысяч. Общая стоимость их состояний также выросла на 10 %, на всех у них 26,6 триллиона долларов.

Важной движущей силой глобального роста благосостояния стала переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций. Среди стран лидеров по количеству очень богатых людей – США, Китай, Япония, Германия и Франция.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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