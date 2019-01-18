Новости Беларуси. Нефтяная промышленность в помощь спортсменам. На заводе горного воска в Пуховичском районе готовятся к массовому выпуску инновационной смазки для лыж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она абсолютно безопасна для окружающей среды и значительно дешевле зарубежных аналогов.