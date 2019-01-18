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В Пуховичском районе готовятся к массовому выпуску инновационной смазки для лыж

18 января 2019 17:59
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Новости Беларуси. Нефтяная промышленность в помощь спортсменам. На заводе горного воска в Пуховичском районе готовятся к массовому выпуску инновационной смазки для лыж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Она абсолютно безопасна для окружающей среды и значительно дешевле зарубежных аналогов.

В Пуховичском районе готовятся к массовому выпуску инновационной смазки для лыж-1

Разработку в течение трех месяцев испытывали спортсмены в Финляндии, и показала она себя только с положительной стороны. В общем, сегодня продукция завода пользуется большим спросом далеко за пределами страны.

В Пуховичском районе готовятся к массовому выпуску инновационной смазки для лыж-4

Андрей Агейчик, заместитель директора главный инженер ОАО «Завод горного воска»:
Основные экспортные продукты у нас – это парафин и парафинсодержащие (эмульсия и восковая продукция).

В Пуховичском районе готовятся к массовому выпуску инновационной смазки для лыж-7


С 2016 года предприятие занимается производством парафина высшего качества и изделий из воска. 80% товаров экспортируются на рынки Запада и Балканского полуострова. Качество продукции завода сейчас не имеет равных в стране.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Андрей Агейчик # Фотофакт

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