На что тратят свои деньги белорусы?

Новости Беларуси. 12 рублей 90 копеек ежедневно тратил на покупки среднестатистический белорус в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же за год мы купили товаров и услуг на 45 миллиардов рублей.

Абсолютное большинство из них, 90 %, были потрачены в магазинах, торговых центрах и на рынках. Вместе с тем, белорусы стали чаще пользоваться услугами ресторанов, кафе и столовых. Выручка заведений общепита увеличилась на 9,5 %.