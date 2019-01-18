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На что тратят свои деньги белорусы?

18 января 2019 17:14
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Новости Беларуси. 12 рублей 90 копеек ежедневно тратил на покупки среднестатистический белорус в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же за год мы купили товаров и услуг на 45 миллиардов рублей.

На что тратят свои деньги белорусы?-1

Абсолютное большинство из них, 90 %, были потрачены в магазинах, торговых центрах и на рынках. Вместе с тем, белорусы стали чаще пользоваться услугами ресторанов, кафе и столовых. Выручка заведений общепита увеличилась на 9,5 %.

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# Деньги # Экономика # Фотофакт

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