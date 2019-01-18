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Рост экономики Беларуси может составить 2%

18 января 2019 17:14
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Новости Беларуси. Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил консультации с Беларусью и предложил меры для поддержки экономического роста,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительную оценку получила денежно-кредитная политика, которая позволила удержать инфляцию на исторически низких уровнях даже при условии быстрого увеличения зарплат. Эксперты фонда констатировали, что в стране продолжается восстановление роста, чему способствуют более качественные основы экономической политики.

Рост экономики Беларуси может составить 2%-1

Они призывают официальные органы воспользоваться нынешним циклическим восстановлением и реализовать реформы. По мнению специалистов фонда, в среднесрочной перспективе рост экономики Беларуси может составить 2 %.

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# Экономика # Экономика # Фотофакт

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