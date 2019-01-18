Рост экономики Беларуси может составить 2%

Новости Беларуси. Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил консультации с Беларусью и предложил меры для поддержки экономического роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительную оценку получила денежно-кредитная политика, которая позволила удержать инфляцию на исторически низких уровнях даже при условии быстрого увеличения зарплат. Эксперты фонда констатировали, что в стране продолжается восстановление роста, чему способствуют более качественные основы экономической политики.