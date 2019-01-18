Новости экономики за 18.01.2019

Новости Беларуси. Египет готов присоединиться к зоне свободной торговли Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый раунд переговоров по заключению соответствующего соглашения успешно прошёл в Каире.

Стороны обсудили основные положения договора и обозначили график дальнейшей работы. Египет не единственное государство, которое стремиться к оптимизации торговых отношений с ЕАЭС. В настоящее время переговоры идут также с Израилем, Сербией и Сингапуром.

ИЗ МИНСКА В ЧЕБОКСАРЫ

Минский автозавод полностью выполнил контракт на поставку городских автобусов в Чебоксары. Столица Чувашии получила очередную, завершающую, партию из 15 современных машин экологического класса Евро-5.