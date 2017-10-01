В Польше в Беловежской пуще рубят деревья: защита от короеда или корыстная выгода?
Новости Беларуси. Резать по-живому и все же сохранить реликтовый лес? В Беловежской пуще по обе стороны границы к этому вопросу подходят по-разному. В этом сезоне от нашествия жука-короеда пострадали десятки километров пущи. И если на белорусской стороне предпочитают сохранять или лишь частично вырубать ельник, то с польской вовсю машут топором, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Небольшой жучок – всего в 5 миллиметров – а такие последствия. Нашествия короеда-типографа не раз становились причиной гибели еловых лесов в Беловежской пуще. Однако вырубка на большей ее части строго запрещена. У лесников, по сути, связаны руки. Бороться можно, но без пилы и топора.
Александр Голоско, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:
В настоящее время ведется ряд мероприятий по восстановлению гидрологического режима в национальном парке. Простым языком – это заболачивание. Что позволит повысить уровень грунтовых вод в целом на территории Нацпарка и, соответственно, повысить устойчивость насаждения ели.
Беловежская пуща по другую сторону границы на первый взгляд ничем не отличается. Те же тысячи гектаров богатого леса, вольеры и толпы туристов. Но самое интересное – не на поверхности, а спрятано подальше от глаз. Если пробраться в глушь, то можно увидеть не только следы от тяжелой техники, но и огромные пирамиды бревен.
Активист:
Здесь находится лесничество Беловежа – то, в котором Европейский суд запретил резать и вывозить деревья. Однако это продолжается.
Если верить словам активистов, над реликтовым лесом 4 харвестера усердно работают в 2 смены – один такой за день срезает порядка 200 деревьев. Возраст каждой третьей ели – больше 100 лет. Например, здесь машины работали буквально несколько дней назад. До границы – всего 2 километра.
Иоанна Павлюшкевич, активист:
Мы обязаны здесь быть, прежде всего, чтобы выразить протест против варварского отношения к природе. Ведь она не принадлежит Польше, хотя бы потому, что находится на границе наших стран. И все, что здесь делается, отражается и на белорусской части пущи. А вообще, это сокровище мирового масштаба.
Впрочем, с последним тезисом согласны и местные лесники. Но в то же время уверяют, что их действия направлены сугубо на борьбу с короедом, а вырубки в пуще носят не массовый, а санитарный характер. Срезают свежезаселенные короедом ели – и только те, что находятся вблизи туристических троп.
Ежы Нестерук, лесник лесничества Хайнувка:
Деревья, что мы здесь видим, которые съел короед, не только молодые и старые ели, но и сосны – являются угрозой для тех, кто здесь передвигается. Этой дорогой ходят с детьми, ездят на велосипеде и автомобиле. Поэтому эти деревья должны быть вырублены.
Согласно взятым Польшей перед ЮНЕСКО обязательствам, вырубки в пределах объекта всемирного наследия могут вестись только в одной из 4 зон – что-то около 15% территории. Но эти обязательства сегодня не соблюдаются: щепки летят и в лесах со столетними елями – уже порядка 20 тысяч деревьев. Сама же кора с вредителем зачастую остается остается на прежнем месте.
Адам Богдан, биолог фонда «Дикая Польша»:
Я не был в Беларуси, но разговаривал с учеными оттуда. Они утверждают, что в их части пущи масштабные вырубки не проводятся уже давно. В этом смысле для нас Беларусь – положительный пример. Говорит об этом и сертификат Лесного попечительского совета, которого у нас нет.
После решительных действий по уничтожению коварного короеда со временем появились десятки проплешин.
Как ни парадоксально это звучит, но свою любовь к природе и Беловежской пуще в частности провозглашают обе стороны конфликта. Только вот сохранять зеленое достояние страны они собираются по-разному: с одной стороны – активная борьба с короедом с помощью вырубки, с другой – естественные природные процессы и принцип невмешательства.
В так называемом «Лагере» неподалеку от Беловежи сегодня живут и ежедневно протестуют против варварских вырубок порядка 30 человек. Приезжают сюда даже из Испании и Австралии. Цель одна –не допустить превращения уникальной экосистемы в одну из тысяч безликих плантаций.
Ежы Любиньски, активист:
Мы следим за тем, чтобы не было нелегальных вырубок. Все документируем, какие деревья спиливают и на каком расстоянии от дороги. Чтобы все стандарты были соблюдены. Блокируем нелегальные работы и стараемся говорить на весь мир о том, что здесь творится.
Иоанна Павлюшкевич:
Этим деревом торгуют. Есть 123 фирмы, которые покупают его из Беловежской пущи. Оно официально продается на сайте «Национальных лесов».
Корыстный интерес там, где его быть не должно по определению, видят и сотни экологов. Если масштабные вырубки в Польше не прекратятся, Беловежскую пущу могут исключить из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. А учитывая трансграничный характер леса, высокого статуса рискует лишится и Беларусь.