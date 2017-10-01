В Польше в Беловежской пуще рубят деревья: защита от короеда или корыстная выгода?

Новости Беларуси. Резать по-живому и все же сохранить реликтовый лес? В Беловежской пуще по обе стороны границы к этому вопросу подходят по-разному. В этом сезоне от нашествия жука-короеда пострадали десятки километров пущи. И если на белорусской стороне предпочитают сохранять или лишь частично вырубать ельник, то с польской вовсю машут топором, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Небольшой жучок – всего в 5 миллиметров – а такие последствия. Нашествия короеда-типографа не раз становились причиной гибели еловых лесов в Беловежской пуще. Однако вырубка на большей ее части строго запрещена. У лесников, по сути, связаны руки. Бороться можно, но без пилы и топора. Александр Голоско, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:

В настоящее время ведется ряд мероприятий по восстановлению гидрологического режима в национальном парке. Простым языком – это заболачивание. Что позволит повысить уровень грунтовых вод в целом на территории Нацпарка и, соответственно, повысить устойчивость насаждения ели. Беловежская пуща по другую сторону границы на первый взгляд ничем не отличается. Те же тысячи гектаров богатого леса, вольеры и толпы туристов. Но самое интересное – не на поверхности, а спрятано подальше от глаз. Если пробраться в глушь, то можно увидеть не только следы от тяжелой техники, но и огромные пирамиды бревен. Активист:

Здесь находится лесничество Беловежа – то, в котором Европейский суд запретил резать и вывозить деревья. Однако это продолжается. Если верить словам активистов, над реликтовым лесом 4 харвестера усердно работают в 2 смены – один такой за день срезает порядка 200 деревьев. Возраст каждой третьей ели – больше 100 лет. Например, здесь машины работали буквально несколько дней назад. До границы – всего 2 километра. Иоанна Павлюшкевич, активист:

Мы обязаны здесь быть, прежде всего, чтобы выразить протест против варварского отношения к природе. Ведь она не принадлежит Польше, хотя бы потому, что находится на границе наших стран. И все, что здесь делается, отражается и на белорусской части пущи. А вообще, это сокровище мирового масштаба.

Впрочем, с последним тезисом согласны и местные лесники. Но в то же время уверяют, что их действия направлены сугубо на борьбу с короедом, а вырубки в пуще носят не массовый, а санитарный характер. Срезают свежезаселенные короедом ели – и только те, что находятся вблизи туристических троп.