Итоги рабочей поездки Президента в агрогородок «Кухчицы» Клецкого района

Новости Беларуси. В Беларуси осенью убирают урожай. Эта кампания, как всегда, в поле пристального внимания Президента. На неделе Александр Лукашенко отправился в хозяйства Клецкого района на юге Минской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главные работы уже позади, однако сейчас не менее важный этап – сбор и заготовка овощей и картофеля, сев озимых. Да и погода капризничает – утром уже заморозки.
Дмитрий Шепелевич, заведующий картофелехранилищем СПК «Гигант»:
Данные условия хранения позволяют нам хранить картофель до урожая следующего года.
А ведь это качество плюс в перспективе выгодная цена. Обо всех преимуществах картофелехранилища Дмитрий Шепелевич знает, как никто другой. Рассказывает: картофелеводством в этом СПК занимаются более 40 лет. Сейчас — все по последнему слову техники.
Дмитрий Шепелевич:
В картофель устанавливаются датчики, которые собирают информацию и подают в компьютер. А компьютер потом уже сам выбирает температурный режим, который необхолим для данного типа хранения.
Новое картофелехранилище на 20 тысяч тонн здесь построили 6 лет назад. Сегодня оно одно из крупнейших в стране. К тому же, помогает сохранять картофель в идеальном состоянии с минимальными потерями. Клубни проходят 3 периода хранения: лечебный, период охлаждения, а потом основного хранения – при температуре не более 3 градусов. За всем следит компьютер. При том на все хозяйство – один! Благодаря таким технологическим ноу-хау, картофель храниться здесь может аж до лета!
Владимир Залужный, главный агроном СПК «Гигант»:
Что такое хранить и продавать, когда нужно? Цена поднимается в 1,5-2 – 2,5 раза.
Голландские технологии сортировки и реализации, да еще камеры хранения — на любой вкус. В Беларуси всего 2 картофелехранилища такого рода. Одно — в Гомельской области. Другое — здесь, под Бобруйском. Кстати, урожайность СПК не подводит – до 300 центнеров с гектара. Вкус оценили. «Зорачка» и «Бриз» — не только поэтичные названия, но и самые популярные в Беларуси сорта. «Ред Скарлет» и «Коломбо» экспортируют в Россию.
Владимир Залужный:
Сорта мы берем для белорусского рынка белорусской селекции, для внешнего рынка берем голландской селекции. Урожай закладывается еще с осени.
И таких картофелехранилищ должно быть больше. Ведь важно не просто собрать урожай — сохранить! Еще в 2010 году Президент поставил задачу по их строительству. И за это время в Минской области появилось далеко не одно.
К примеру, хозяйство «Кухчицы». Сегодня в местном картофелехранилище поместиться может до 10 тысяч тонн. И вот здесь за оптимальные условия хранения отвечает не компьютер. От морозов и осадков защитят строительные технологии. Между двойным слоем оцинкованного металлического листа расположен утеплитель. В итоге вкусовые качества картофель не теряет.
Убедиться в этом сможет и Президент. На неделе глава государства побывал с поездкой в Минской области. Аграрии хозяйства «Кухчицы» подарили Александру Лукашенко две корзинки. Говорят, каждый сорт – уникален.
Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:
Мы все семена протравливаем при посадке, 6 раз обрабатываем по фитофторе. Соответственно, урожай картофеля хороший получаем.
И ведь белорусы потребляют картофеля на душу населения больше, чем в любой другой стране. По его производству мы – 8-е в мире. Сейчас картофель убран на 60%.
О качествах «нашего второго хлеба» Президенту рассказывает руководитель хозяйства. Сергей Здрок сам вырос на этой земле. Раньше работал здесь агрономом, теперь – директор. Пока хозяйство возглавляет меньше года. Говорит: за родную землю болеет всей душой. К примеру, в 2017 году сработали хорошо: рентабельность в 7 раз выше, чем в 2016. Говорит, что и дальше намерен ставить «агрорекорды».
Сергей Здрок:
Получать результат больше, не увеличивая посевные площади, а за счет отдачи с 1 гектара, то есть за счет продуктивности посевов. К этому идем. По зерновым в следующем году уже знаем, что будем делать. В этом году бюджетный вариант, а в следующем году будем вкладываться по защите зерновых от болезней.
Кстати, экспериментировать в хозяйстве начали еще в 2016 году. Сейчас глазам открывается целое поле сорго — так называемой суданской травы, пока еще экзотической для Беларуси культуры. Быть может, вытеснить сможет царицу полей — кукурузу! Преимущества сорго очевидны: культура теплолюбивая, жаро- и засухоустойчивая. А еще менее требовательна к плодородию почвы. Урожайность зеленой массы – до 400 центнеров с гектара. На белорусском поле собрать намерены 450 – во многом благодаря технологиям. К тому же, пока урожайное сорго смешивают с питательной кукурузой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все знают: и он знает, и председатель райисполкома знает, как делать. Главное – заставить людей исполнять. У вас все карты в руки. За то, что вы жестко будете спрашивать за выполнение технологии, вас никогда никто не накажет.
Сорго – вариант для кормовой базы не единственный. Каждое хозяйство все же должно найти свой подход. С одной стороны, «тянуться» за передовиками, с другой – учитывать климатические условия на родной земле. И такое пристальное внимание к каждому региону неслучайно: от плодородного года получить можно хороший «денежный урожай». Поддержка государства в таком случае направлена будет на решение других вопросов.
Александр Лукашенко:
Надо приводить в порядок страну. Наконец-то надо жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм, уничтожению этих остатков, дроблению. Мы умеем это делать. Оказывается, это прибыльное дело.
Тем временем, сахарную свеклу убрали с трети полей. В хозяйстве «Кухчицы» поставили даже свой агрорекорд. Средняя урожайность – почти вдвое выше республиканской.
От рассвета до заката убирают и кукурузу — важный источник энергии в рационе животных. Остается последний рывок. Но от этого он не менее важный. Именно сейчас настроиться надо на продуктивную работу и не потерять урожай в полях.
Александр Лукашенко:
Людей надо привлекать, студентов, если нужно. Да и самих мобилизовать людей. При такой технике людей много не надо. Но надо сейчас напрячься. Это очень важно. Картошку уберем. Жалко будет, когда пропадет такой урожай. А урожай хороший.
А еще настраиваться надо на сев озимых. В целом по стране озимые зерновые посеяны на 80% площадей. Закончить все надо к 4 октября.
На сегодняшний день озимые посеяны на 219 тысячах гектарах территории. В среднем, в день добавляется по 4-5 % площадей. Темпы оптимальные. Это поможет завершить посевную в нужные сроки.
Но не только в областях и хозяйствах думают об урожае. В столице тоже заботятся о том, чтобы сохранить все агробогатство. Закладку овощей и фруктов в стабилизационный фонд Минска намерены завершить до 15 ноября. А это около 36,5 тонн. Первыми сюда попадут картошка и яблоки. Уже потом – капуста, морковь, свекла и лук.
Алла Сергеева, начальник отдела заготовок и реализации плодоовощной продукции Главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета:
Мы полностью гарантируем обеспечение, особенно организации бюджетной сферы, торговли, общепита вот в эти периоды – зимние и весенние.
Один день — год кормит. Сегодня это уже не просто народная мудрость — жизненный принцип. Только благодаря знанию технологий и нацеленным на результат специалистам можно получить богатый урожай. Даже ставить агрорекорды. А еще это поможет весь год быть и с первым, и со вторым хлебом.