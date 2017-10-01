Итоги рабочей поездки Президента в агрогородок «Кухчицы» Клецкого района

Главные работы уже позади, однако сейчас не менее важный этап – сбор и заготовка овощей и картофеля, сев озимых. Да и погода капризничает – утром уже заморозки.

Новости Беларуси. В Беларуси осенью убирают урожай. Эта кампания, как всегда, в поле пристального внимания Президента. На неделе Александр Лукашенко отправился в хозяйства Клецкого района на юге Минской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А ведь это качество плюс в перспективе выгодная цена. Обо всех преимуществах картофелехранилища Дмитрий Шепелевич знает, как никто другой. Рассказывает: картофелеводством в этом СПК занимаются более 40 лет. Сейчас — все по последнему слову техники.

Дмитрий Шепелевич:

В картофель устанавливаются датчики, которые собирают информацию и подают в компьютер. А компьютер потом уже сам выбирает температурный режим, который необхолим для данного типа хранения.

Новое картофелехранилище на 20 тысяч тонн здесь построили 6 лет назад. Сегодня оно одно из крупнейших в стране. К тому же, помогает сохранять картофель в идеальном состоянии с минимальными потерями. Клубни проходят 3 периода хранения: лечебный, период охлаждения, а потом основного хранения – при температуре не более 3 градусов. За всем следит компьютер. При том на все хозяйство – один! Благодаря таким технологическим ноу-хау, картофель храниться здесь может аж до лета!

Владимир Залужный, главный агроном СПК «Гигант»:

Что такое хранить и продавать, когда нужно? Цена поднимается в 1,5-2 – 2,5 раза.

Голландские технологии сортировки и реализации, да еще камеры хранения — на любой вкус. В Беларуси всего 2 картофелехранилища такого рода. Одно — в Гомельской области. Другое — здесь, под Бобруйском. Кстати, урожайность СПК не подводит – до 300 центнеров с гектара. Вкус оценили. «Зорачка» и «Бриз» — не только поэтичные названия, но и самые популярные в Беларуси сорта. «Ред Скарлет» и «Коломбо» экспортируют в Россию.

Владимир Залужный:

Сорта мы берем для белорусского рынка белорусской селекции, для внешнего рынка берем голландской селекции. Урожай закладывается еще с осени.

И таких картофелехранилищ должно быть больше. Ведь важно не просто собрать урожай — сохранить! Еще в 2010 году Президент поставил задачу по их строительству. И за это время в Минской области появилось далеко не одно.

К примеру, хозяйство «Кухчицы». Сегодня в местном картофелехранилище поместиться может до 10 тысяч тонн. И вот здесь за оптимальные условия хранения отвечает не компьютер. От морозов и осадков защитят строительные технологии. Между двойным слоем оцинкованного металлического листа расположен утеплитель. В итоге вкусовые качества картофель не теряет.

Убедиться в этом сможет и Президент. На неделе глава государства побывал с поездкой в Минской области. Аграрии хозяйства «Кухчицы» подарили Александру Лукашенко две корзинки. Говорят, каждый сорт – уникален.

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:

Мы все семена протравливаем при посадке, 6 раз обрабатываем по фитофторе. Соответственно, урожай картофеля хороший получаем.

И ведь белорусы потребляют картофеля на душу населения больше, чем в любой другой стране. По его производству мы – 8-е в мире. Сейчас картофель убран на 60%.

О качествах «нашего второго хлеба» Президенту рассказывает руководитель хозяйства. Сергей Здрок сам вырос на этой земле. Раньше работал здесь агрономом, теперь – директор. Пока хозяйство возглавляет меньше года. Говорит: за родную землю болеет всей душой. К примеру, в 2017 году сработали хорошо: рентабельность в 7 раз выше, чем в 2016. Говорит, что и дальше намерен ставить «агрорекорды».

Сергей Здрок:

Получать результат больше, не увеличивая посевные площади, а за счет отдачи с 1 гектара, то есть за счет продуктивности посевов. К этому идем. По зерновым в следующем году уже знаем, что будем делать. В этом году бюджетный вариант, а в следующем году будем вкладываться по защите зерновых от болезней.

Кстати, экспериментировать в хозяйстве начали еще в 2016 году. Сейчас глазам открывается целое поле сорго — так называемой суданской травы, пока еще экзотической для Беларуси культуры. Быть может, вытеснить сможет царицу полей — кукурузу! Преимущества сорго очевидны: культура теплолюбивая, жаро- и засухоустойчивая. А еще менее требовательна к плодородию почвы. Урожайность зеленой массы – до 400 центнеров с гектара. На белорусском поле собрать намерены 450 – во многом благодаря технологиям. К тому же, пока урожайное сорго смешивают с питательной кукурузой.