«Было бы желание и стремление»: реальные истории людей, начавших бизнес в Беларуси

Новости Беларуси. Максимум саморегулирования при минимальном вмешательстве государства. На неделе Президенту представили 2 ключевых документа, которые призваны раскрепостить бизнес-инициативу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первый из них – «Декрет о развитии предпринимательства». Он предлагает работу ИП по уведомительному принципу. То есть можно будет обратиться в исполком, в службу «одно окно», и уже на следующий день приступать к работе.

Второй – проект указа, который заметно упростит порядок лицензирования.

Обычный день бизнесмена Петра Карпенко начинается вовсе не с просмотра биржевых котировок. В глубинке есть дела и поважнее.

Деревня Казацкие болсуны. Прямо за ней – восточная граница страны. До райцентра – полсотни, до столичных проспектов – почти 400 километров. Транспорт здесь – дело стратегическое. Именно на это сделали ставку в семье Карпенко. Микроавтобус – надежная связь с большой землей сотен человек.

Татьяна Куренная, местный житель:

Очень удобно, и рейсов много делают – ни в одной деревни так нема.

И это бизнес с ярко социальной направленностью. Петр говорит, что когда-то на маршруте работали еще два конкурента. Но рынок все расставил на свои места. Сегодня его микроавтобус – единственный. К слову, добавляет: на другом направлении мог бы зарабатывать в разы больше: но год из года возит людей в родную деревню.

Петр Карпенко, бизнесмен, автоперевозчик (Ветковский район):

Это было ровно 15 лет назад. Жена говорит: «Все в бизнес кидаются, может, и мы попробуем.

Отложить деньги на развитие бизнеса теперь будет полегче. Указ №345 только на снижении ставки единого налога до 1 базовой величины гарантирует Петру экономию до 1000 рублей в год. Плюс отмена лицензирования автоперевозок внутри страны. Вот они – те самые отправные точки на маршруте либерализации белорусской экономики, которые не только уберут лишние барьеры на пути бизнесменов, но и сделают их услуги еще доступнее для простых людей.

Петр Кравченко:

У меня бизнес не совсем большой. Так что для меня каждая копейка дорога. В машину тоже немалые деньги вкладываем: и ТО нужно сделать, и масло поменять.

Точный счет любит и Вера Буховец. Рабочий полдень, а в ее магазине нет отбоя от покупателей. Пока по всей стране в сельской местности статистика фиксирует уменьшение торговых площадей, в Ровенской слободе они только растут. За 10 лет продовольственный ларек в 4 квадратных метра превратился в современный мини-маркет площадью в 100 «квадратов».