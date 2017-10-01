«Было бы желание и стремление»: реальные истории людей, начавших бизнес в Беларуси

Новости Беларуси. Максимум саморегулирования при минимальном вмешательстве государства. На неделе Президенту представили 2 ключевых документа, которые призваны раскрепостить бизнес-инициативу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Первый из них – «Декрет о развитии предпринимательства». Он предлагает работу ИП по уведомительному принципу. То есть можно будет обратиться в исполком, в службу «одно окно», и уже на следующий день приступать к работе.
Второй – проект указа, который заметно упростит порядок лицензирования.
Обычный день бизнесмена Петра Карпенко начинается вовсе не с просмотра биржевых котировок. В глубинке есть дела и поважнее.
Деревня Казацкие болсуны. Прямо за ней – восточная граница страны. До райцентра – полсотни, до столичных проспектов – почти 400 километров. Транспорт здесь – дело стратегическое. Именно на это сделали ставку в семье Карпенко. Микроавтобус – надежная связь с большой землей сотен человек.
Татьяна Куренная, местный житель:
Очень удобно, и рейсов много делают – ни в одной деревни так нема.
И это бизнес с ярко социальной направленностью. Петр говорит, что когда-то на маршруте работали еще два конкурента. Но рынок все расставил на свои места. Сегодня его микроавтобус – единственный. К слову, добавляет: на другом направлении мог бы зарабатывать в разы больше: но год из года возит людей в родную деревню.
Петр Карпенко, бизнесмен, автоперевозчик (Ветковский район):
Это было ровно 15 лет назад. Жена говорит: «Все в бизнес кидаются, может, и мы попробуем.
Отложить деньги на развитие бизнеса теперь будет полегче. Указ №345 только на снижении ставки единого налога до 1 базовой величины гарантирует Петру экономию до 1000 рублей в год. Плюс отмена лицензирования автоперевозок внутри страны. Вот они – те самые отправные точки на маршруте либерализации белорусской экономики, которые не только уберут лишние барьеры на пути бизнесменов, но и сделают их услуги еще доступнее для простых людей.
Петр Кравченко:
У меня бизнес не совсем большой. Так что для меня каждая копейка дорога. В машину тоже немалые деньги вкладываем: и ТО нужно сделать, и масло поменять.
Точный счет любит и Вера Буховец. Рабочий полдень, а в ее магазине нет отбоя от покупателей. Пока по всей стране в сельской местности статистика фиксирует уменьшение торговых площадей, в Ровенской слободе они только растут. За 10 лет продовольственный ларек в 4 квадратных метра превратился в современный мини-маркет площадью в 100 «квадратов».
Вера Буховец, владелец магазина (Речицкий район):
Мне было тяжковато было, а сейчас я чувствую, что легче это все сделать – было б желание и стремление. И свой труд надо хороший приложить, если хочешь получить что-то.
Раскрепостить бизнес-инициативу – главная задача «Декрета о развитии предпринимательства». На неделе стратегический документ представили главе государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти требования чрезвычайно объемные, ненужные в большинстве своем. Они очень напрягают бизнес и отвлекают их от решения конкретных задач. Поэтому этими документами мы утверждаем практически перечень таких требований (и медицина, и санитарные условия, и прочее, и прочее), и административные препоны всякие сокращаются.
Стратегическая задача – к 2020 году довести долю среднего и малого бизнеса в структуре внутреннего валового продукта до 40%. Для примера, в развитых странах эта цифра доходит до 80. Стремиться есть куда: ведь частная инициатива на местах – это не только налоги в бюджет, но и рабочие места и конкуренция, а значит, и рост качества услуг.
В прошлом серебряный призер Чемпионата мира по гребле, после окончания спортивной карьеры Анна нашла себя в частном бизнесе. Небольшой салон красоты – дело не только для души, но и гарантированный доход.
Анна Кудрявая, косметолог, бизнесмен (Гомельский район):
Я работаю сама на себя, поэтому цены немного ниже, чем городские. И так как сельская местность – не близкий свет ехать. Поэтому приходится немножко уступать. Пенсионерам очень большие скидки делаем. Моей самой пожилой клиентке 82 года, и она стабильно 2 раза в месяц посещает мои процедуры.
О том, что правила игры меняются кардинально, Анна слышала. Пока досконально вопрос не изучила (кстати, разъяснением бизнес-нововведений должна активно заняться местная власть), но отмечает явную активность среди знакомых. Большие перемены не остались незамеченными. Попробовать себя в роли бизнесмена – самое время для тех, кто до этого сомневался.
Анна Кудрявая:
Очень многие стремятся, очень многие. Сейчас много одаренных людей, которые хорошо рисуют, делают ручные поделки, ручные работы. Поэтому я думаю, что это будет с каждым годом все увеличиваться и увеличиваться.
Уведомительный принцип начала бизнеса, сокращение до минимума списка всевозможных требований – от пожарной безопасности до санитарно-эпидемиологических норм и даже «заморозка» налогов до 2020 года. Государство фактически гарантирует тепличные условия и невмешательство в личный бизнес взамен на ответственность самих бизнесменов.
Стать за прилавок собственного магазина, обеспечить транспортную независимость односельчан или начать собственный бизнес, делая людей красивее, в Беларуси стало существенно проще. На самом высоком уровне, кажется, сделано все для того, чтобы запустить процесс либерализации экономики. Смогут ли белорусы стать бизнес-нацией, теперь зависит только от них самих.