Когда раздастся звон белорусских бокалов в бордосских шато и в минских тканях продефилируют модели по парижскому подиуму: большой репортаж из Франции

Еще одна крупнейшая страна Европы – Франция. В последние годы с ней выстраивается позитивное сотрудничество. И вчера, 29 сентября, в важнейшем регионе Франции – Новой Аквитании (более понятно нашему зрителю прозвучит, наверное, название – в регионе Бордо) презентовали почетное консульство Беларуси. Перенесемся в этот известнейший в мире регион.

Слышишь Бордо, представляешь виноградники. Этот регион и впрямь задает тон не только всему французскому виноделию, но и мировому. Многочисленные родовые поместья – шато – окруженные километрами лозы.

Пьер – негоциант (то есть торговец вином) в 8-м поколении. Его потомки были одной из нескольких британских семей, что принесли славу бордосским винам. А прадед в XIX веке лично занимался классификацией вин по заказу Наполеона.

Пьер Лаутен, негоциант:

Я бордосец! Возможно, это прозвучит предвзято, но лучшие и признанные в мире вина находятся именно здесь. У нас огромное производство, множество винных хозяйств, и все они производят отличные напитки.

А вскоре эталонный вкус бордосского вина будут раскрывать бокалы из белорусского стекла.

Пьер Лаутен:

Мы ведем переговоры с Минском и с неманским стеклозаводом о производстве винного бокала – именно профессионального бокала – мирового уровня и надеемся прийти к хорошему результату. Очень важный параметр – легкость, бокал не должен быть тяжелым, форма должна концентрировать аромат и упрощать дегустацию. Мы уже добились отличной формы бокала, осталось поработать над весом.

Впрочем, не только вина дегустируют в Бордо, но и воду. И к источникам Синеокой французские гурманы тоже питают интерес.

Пьер Лаутен:

Я слышал, что в Беларуси очень хорошая вода, что меня не удивляет. Источники воды в Европе – разные. Когда дегустируешь воду разных вкусов, это даже развивает мозг, поэтому будем пробовать белорусскую. Надеюсь, найдем то, что нас заинтересует.

А пока Пьер, как заядлый гольфист, чему даже галстук в подтверждение, каждый год участвует в турнире на призы белорусского посольства.

Яна Шипко, СТВ:

Гольф-поле в окружении элитных виноградников, участники из нескольких стран, в том числе из Франции и Беларуси. Отличная возможность не только насладиться местным колоритом, но и завязать полезные знакомства. Не даром эта джентльменская игра так популярна у бизнесменов, особенно здесь, среди виноделов в Бордо. Можно сказать, это одно из любимых развлечений. Даже за один раунд можно не только изучить соперника, но и превратить его в бизнес-партнера.

Андрей Шевченко здесь слывет большим знатоком вин Бордо и мастером игры в гольф. Даже титул чемпиона Беларуси в копилке наград. У него два паспорта – французский и белорусский. И один интерес – сделать наши страны ближе.

Андрей Шевченко, почетный консул Республики Беларусь в Бордо (Франция):

Интерес к Республике Беларусь возрастает, потому что мы ведем активную работу: 3 года подряд организуем замечательный гольф-турнир в городе. Интерес людей со стороны бизнеса довольно-таки большой и перспективный. Я счастлив представлять Беларусь в нашем прекрасном регионе Бордо и всячески содействовать друзьям, партнерам, новым людям, которые заинтересованы войти на рынок Беларуси. Это может касаться и дипломатического уровня, и экономического, и культурного.

В официальном статусе почетного консула Беларуси в Бордо возможностей наладить сотрудничество в самых разных сферах – от культуры и спорта до экономики – больше. Плюс ко всему почетные консульства – еще и помощь для наших соотечественников.

Павел Латушко Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Рэгіён Аквітанія, горад Бардо вельмі важны для нас, таму што займае трэццюю пазіцыю па ўзроўню валавага ўнутранага прадукту ў Францыі. Так што патэнцыял развіцця супрацоўніцтва ў сферы машынабудавання, сельскай гаспадарцы, навуковай сферы, адукацыйнай вельмі вялікі. І мы спадзяемся на выкарыстанне яго ў развіцці нашых адносін з дадзенай краінай.

После церемонии наши дипломаты отправились на встречу в мэрию. Пока кортеж с мотоциклистами-виртуозами несется по столице Бордо, поспешим заметить, что Новая Аквитания, к слову, один из богатейших регионов во Франции.

Дидье Казабон вице-мэр г. Бордо:

Бордо – это вино, прежде всего. Но и не только вино. У нас есть сейчас стартапы в разных отраслях, особенно в аэрокосмической. Думаю, мы во многом могли бы быть полезны друг другу, и начало для этого положено. У нас очень активная торгово-промышленная палата. Думаю, с помощью вашего почетного консула она изучит возможности для расширения торговых связей. Мало кто знает, что мы пережили промышленный бум, у нас развита деревообработка, поэтому специалисты на уровне городов могли бы активно сотрудничать.

К сожалению, я пока не очень хорошо знаю Беларусь, ее сильные и слабые стороны, но когда у нас говорят «Беларусь», все знают, что это позитивная и приветливая страна!

Тем временем на парижскую неделю моды впервые приехали представители белорусской легкой промышленности. Пока не участвовать, только присмотреться. Но по наблюдениям, в шоурумах у белорусских тканей есть шанс попасть к французским дизайнерам.

Виктория Сенкевич, специалист отдела маркетинга ОАО «Камволь»:

Мы готовы показать, есть что показать. Модные цвета, модные фактуры. Мы хотим предложить ткани гражданского ассортимента. Это мужской костюм, школьная форма либо женский костюм.

Яна Шипко, СТВ:

Вот так на разных языках транслируют слово «Спасибо!» туристам со всего мира (см. видео – ред.). Как раз на этой неделе Париж отмечает 300-милионного посетителя Эйфелевой башни. Ведь эта железная леди – поистине магнит для туристов. Но совсем скоро романтический силуэт самой популярной достопримечательности в мире приобретет оборонительный контур.

Сейчас к подножию башни уже не попадешь без личного досмотра. Буквально через неделю вокруг главного символа Парижа, кроме металлического забора, начнут возводить стеклянную пуленепробиваемую стену.

Впрочем, туристы, которых тут не меньше прежнего, да и сами парижане не против повышенных мер безопасности.

Жители Парижа:

Лично я так чувствую себя спокойнее, в большей безопасности.

Я очень счастлив быть здесь. Да, контроль жесткий, но это ради нашего блага.

Во Франции соглашаются: после терактов здесь произошел ментальный перелом. Вырос даже рынок частной охраны. Не успел Париж выиграть право принимать Олимпийские игры-2024, как заговорили о мерах безопасности. Макрон выступил не только за увеличение оборонного бюджета, но и за создание общей армии ЕС, также реформ в еврозоне да и в целом повышения уровня интеграции в Европе.

Доминик Давид, директор французского центра по сближению в Европе, советник президента Французского института международных отношений:

Я, как француз, считаю, что это потрясающие планы и предложения нашего президента. Но эти переговоры займут очень много времени, потому что есть отдаленные от центра евро страны – Ирландия, Мальта, например. Это будет сложно даже с участием поддержки Ангелы Меркель. Правительство Германии до конца года будет решать свои внутренние вопросы. Это, опять же, время. И, кстати, если госпожа Меркель не сможет договориться внутри и создать правящую коалицию, то Германии грозят еще одни выборы.

Иван Блот, писатель, политолог, личный советник экс-президента Франции Николя Саркози:

Я думаю, что в Германии, как и во Франции, да и во всех западноевропейских странах, сейчас большая проблема, которая нарастает – между оппозицией и истеблишментом. Часть населения богатеет, а другая часть страдает от массовой миграции. И люди, на которых сказываются эти проблемы, всё больше голосуют за партии, называемые популистскими. Думаю, это не характерно для Восточной Европы, потому что у вас нет такого раскола между правящей элитой и населением.

Меж тем, в день выборов в Бундестаг партия Макрона тут проиграла сенатские выборы. Удержится ли падающий рейтинг доверия молодого президента? В общем, не самый удачный момент искать поддержки коллег по ЕС в таких наполеоновских планах.

Тем временем, стоя у подлинного трона Наполеона в Люксембургском дворце, Сенатор Ди Борго рассказывает, почему напряженность европейско-российских отношений может быть козырем для Беларуси. Он сам побывал на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Минске этим летом и планирует вернуться.

Ив Поццо Ди Борго, сенатор парламента Франции от Парижа:

Я впервые посетил Беларусь. У вас очень красивая страна. А Минск – очень чистый город, чего не скажешь о Париже. Ваше достоинство – открытые, добрые и чистые люди. Так что я Беларусь воспринимаю, как Восточную Швейцарию. Вы имеете огромный туристический потенциал, и это направление надо развивать.

Я жалею только об одном, что пробыл в ваших краях мало. Я купил столько сувениров. Мне пришлось приобрести даже отдельный чемодан, чтобы всё это увезти. В Париже приходишь в магазин, и всё вокруг из Китая. А у вас всё свое, уникальное – и текстиль, и стекло, и продукты.

Кристоф Лежен на днях возглавил межпарламентскую группу дружбы Франция-Беларусь. Для депутата это особенно символично, ведь его семейный союз тоже белорусско-французский: жена-дизайнер родом из Бреста.

Кристоф Лежен, президент межпарламентской группы дружбы «Франция-Беларусь»:

Мое назначение, прежде всего, это будущее во взаимоотношениях наших стран! И более того, это теперь история моей семьи. Вы наверняка знаете, что моя жена – белоруска, родом из Бреста, и в моем доме дети говорят не на французском языке. И это символичное назначение меня главой Группы Дружбы, где ключевое слово для меня именно Дружба!

В своем президентстве в межпарламентской группе я планирую сделать ставку на увеличение потока туристов между нашими странами и городами и, конечно же, найти точки соприкосновения между нашими предприятиями и бизнесменами. Эффективным, на мой взгляд, должно стать сотрудничество в сельском хозяйстве. Ваши молочные продукты, сыр, молоко… О, я попробовал у вас потрясающее мясо – говядину! Это нечто! Так что нам есть, над чем потрудиться совместно, – и нам, депутатам, и деловым партнерам.

А здесь в свое время творил наш земляк Осип Цадкин. Уроженец Витебска – фигура в Париже столь же известная, как Шагал. Любимый дворик скульптора сейчас вдохновляет парижан и туристов. На открытии выставки нашего земляка аншлаг.

Ноэль Шабер, директор музея Цадкина в Париже:

Цадкин, хоть и приехал во Францию в 1928 году, но до конца жизни он говорил с русским акцентом и очень любил принимать гостей со своей родины. Они долго могли разговаривать, пить чай в этом саду. Я думаю, что именно атмосфера этого дома, этого дворика, как признавался сам Цадкин, напоминала ему о родине. Сейчас его музей в Париже посещает 20 тысяч туристов в год. И это, поверьте, очень много.

А уже новые белорусские имена откроются на легендарном парижском осеннем салоне, где впервые будут участвовать 8 наших художников. Так что раздастся ли звон белорусских бокалов в бордосских шато или в минских тканях продефилируют модели по парижскому подиуму, от Белорусси, как говорят здесь, ждут новых граней сотрудничества.