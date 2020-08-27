«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники

Новости Беларуси. И снова о примере откровенной лжи, которую подхватили отдельные Telegram-каналы. В сети появилась информация о якобы бастующих работниках Жодинского БелАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа». На кадрах видно, как после окончания рабочего дня сотрудники предприятия группой выходят через проходную. Там их уже ожидают завсегдатаи протестных собраний с атрибутикой. Пристроившись к выходящим после смены заводчанам, приезжие пытаются создать картинку и выдать это как шествие протестующих рабочих.

Журналисты побывали в Жодино, чтобы узнать непосредственно у сотрудников БелАЗа, какая сейчас ситуация складывается на предприятии.

Мои рабочие в политические игры на территории предприятия не играют. Все понимают, что основная задача наша – производить продукцию. Если мы не произведем, не изготовим – мы не получим деньги. То есть большинство, да подавляющее большинство настроено просто на нормальную спокойную работу подразделений. Чтобы сказать «устраивали забастовок» – как таковых у нас не было, были определенные протесты. И говорить, что там было 200 человек – это неправильно, это было несколько десятков людей. Это люди, которые имеют маленький стаж на предприятии, не дорожат своей работой и, можно просто сказать, не хотят работать на предприятии.

В Telegram-каналах сейчас существует большое количество групп, узконаправленных, так скажем, в политической сфере. И там, конечно же, пишутся подобные сообщения о призыве к какому-то бунту, да, забастовке и так далее. Но, вы знаете, из моих знакомых, моего окружения, людей, с кем я работаю, у всех отношение негативное, потому что, опять я повторюсь – это градообразующее предприятие и от его стабильной работы зависит благосостояние всего города, это 70 тысяч человек.

Здоровый коллектив, уважаемые люди, профессионалы. Мы должны создавать технику, у нас очень много партнеров по всему миру – 83 страны. И, конечно, некоторые партнеры озадачены в какой-то степени происходящими событиями. Поэтому объясняем, что коллектив понимает происходящие события, все решают производственные задачи. Завод работает в штатном режиме.