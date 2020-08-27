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«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники

27 августа 2020 22:34
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Новости Беларуси. И снова о примере откровенной лжи, которую подхватили отдельные Telegram-каналы. В сети появилась информация о якобы бастующих работниках Жодинского БелАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа».

На кадрах видно, как после окончания рабочего дня сотрудники предприятия группой выходят через проходную. Там их уже ожидают завсегдатаи протестных собраний с атрибутикой. Пристроившись к выходящим после смены заводчанам, приезжие пытаются создать картинку и выдать это как шествие протестующих рабочих.  

«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники-1

Журналисты побывали в Жодино, чтобы узнать непосредственно у сотрудников БелАЗа, какая сейчас ситуация складывается на предприятии.  

«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники-4

Мои рабочие в политические игры на территории предприятия не играют. Все понимают, что основная задача наша – производить продукцию. Если мы не произведем, не изготовим – мы не получим деньги. То есть большинство, да подавляющее большинство настроено просто на нормальную спокойную работу подразделений. Чтобы сказать «устраивали забастовок» – как таковых у нас не было, были определенные протесты. И говорить, что там было 200 человек – это неправильно, это было несколько десятков людей. Это люди, которые имеют маленький стаж на предприятии, не дорожат своей работой и, можно просто сказать, не хотят работать на предприятии.  

«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники-7

В Telegram-каналах сейчас существует большое количество групп, узконаправленных, так скажем, в политической сфере. И там, конечно же, пишутся подобные сообщения о призыве к какому-то бунту, да, забастовке и так далее. Но, вы знаете, из моих знакомых, моего окружения, людей, с кем я работаю, у всех отношение негативное, потому что, опять я повторюсь – это градообразующее предприятие и от его стабильной работы зависит благосостояние всего города, это 70 тысяч человек.  

«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники-10

Здоровый коллектив, уважаемые люди, профессионалы. Мы должны создавать технику, у нас очень много партнеров по всему миру – 83 страны. И, конечно, некоторые партнеры озадачены в какой-то степени происходящими событиями. Поэтому объясняем, что коллектив понимает происходящие события, все решают производственные задачи. Завод работает в штатном режиме.  

«В политические игры на территории предприятия не играют». Что на самом деле происходит на БелАЗе, рассказывают сотрудники-13

Очевидно, жодинское предприятие работает в штатном режиме. Более того, продолжает развиваться. Например, в Кемерово на днях открыли крупнейший центр техподдержки БелАЗа.  

# Предприятия Беларуси # Экономика # Станислав Якубович # Фотофакт

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