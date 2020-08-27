Белорусские автобусы отправят в автопарки Санкт-Петербурга

Новости Беларуси. МАЗ наращивает экспорт автобусов в Россию. Вскоре 54 машины должны поступить в автопарки Санкт-Петербурга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это дизельные автобусы двух популярных модификаций.

Весной МАЗ уже поставил перевозчику 100 автобусов особо большой вместимости в фирменном для города на Неве цветовом решении – лазурном окрасе. Техника уже работает на маршрутах и отлично зарекомендовала себя.