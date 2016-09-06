В Партизанском районе планируется реализовать 5 китайских проектов

Новости Беларуси. Между Минском и Шанхаем: пять инвестиционных площадок готов предоставить Партизанский район столицы своим китайским коллегам из района Сюйхуэй.

Новые проекты планируют реализовать в сфере образования, спорта и строительстве.

К слову, экспорт с Китаем у Партизанского района Минска увеличился в 11 раз. За три дня визита делегация посетит наши промышленные предприятия и встретится со столичными бизнесменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:

Договор о сотрудничестве мы заключили в прошлом году с районом Сюйхуэй города Шанхая. В этом году это второй визит района Сюйхуэй в Республику Беларусь. Если в прошлом году приезжали с ознакомительной, можно так сказать, экскурсией, то уже в этом году – осмотр инвестиционных площадок.