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В Партизанском районе планируется реализовать 5 китайских проектов

06 сентября 2016 17:41
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Новости Беларуси. Между Минском и Шанхаем: пять инвестиционных площадок готов предоставить Партизанский район столицы своим китайским коллегам из района Сюйхуэй.

Новые проекты планируют реализовать в сфере образования, спорта и строительстве.

К слову, экспорт с Китаем у Партизанского района Минска увеличился в 11 раз. За три дня визита делегация посетит наши промышленные предприятия и встретится со столичными бизнесменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:
Договор о сотрудничестве мы заключили в прошлом году с районом Сюйхуэй города Шанхая. В этом году это второй визит района Сюйхуэй в Республику Беларусь. Если в прошлом году приезжали с ознакомительной, можно так сказать, экскурсией, то уже в этом году – осмотр инвестиционных площадок.

# Экономика # Беларусь-Китай # Денис Овсяников

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