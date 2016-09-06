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В Беларуси создан фонд прямых инвестиций объемом $50 млн

06 сентября 2016 07:15
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Новости Беларуси. Фонд прямых инвестиций объемом 50 миллионов долларов появился в Беларуси. Этот финансовый инструмент намерен направлять капитал, прежде всего, в частные отечественные компании сроком на 5-7 лет. Всего будут финансироваться до 8 компаний в сфере ІТ-технологий, розничной торговли и производства товаров народного потребления. Предполагается, что фонд не только расширит возможности белорусского бизнеса, но и станет определенным сигналом для иностранных инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Евсейчик, ведущий банкир Европейского банка реконструкции и развития:
Фонды такого рода – это то, что мы называем smart money, или умные деньги, это не только деньги, которые инвестируются в Беларусь, но также современные финансовые технологии, такие фонды объясняют компаниям, как правильно вести бизнес, как правильно выстраивать оценки своих рисков. Сегодня мы говорим про то, что инвесторы опять вернулись, поверили в белорусскую экономику.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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