В Беларуси создан фонд прямых инвестиций объемом $50 млн

Новости Беларуси. Фонд прямых инвестиций объемом 50 миллионов долларов появился в Беларуси. Этот финансовый инструмент намерен направлять капитал, прежде всего, в частные отечественные компании сроком на 5-7 лет. Всего будут финансироваться до 8 компаний в сфере ІТ-технологий, розничной торговли и производства товаров народного потребления. Предполагается, что фонд не только расширит возможности белорусского бизнеса, но и станет определенным сигналом для иностранных инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Евсейчик, ведущий банкир Европейского банка реконструкции и развития:

Фонды такого рода – это то, что мы называем smart money, или умные деньги, это не только деньги, которые инвестируются в Беларусь, но также современные финансовые технологии, такие фонды объясняют компаниям, как правильно вести бизнес, как правильно выстраивать оценки своих рисков. Сегодня мы говорим про то, что инвесторы опять вернулись, поверили в белорусскую экономику.