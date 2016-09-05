Новости экономики за 05.09.2016

Новости Беларуси. Беларусь на «Экспо-2017». 5 сентября подписан договор об участии нашей страны во всемирной выставке. По этому случаю Минск посетил комиссар «Экспо-2017». Международная ярмарка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября будущего года и будет посвящена энергии будущего. Что Беларусь представит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Наша страна активно использует «зеленые» технологии по производству энергии. В частности солнца, ветра, малых рек, так же производим тепло из биомассы, строим экодома, биогазовые комплексы. Словом, нам есть, что представить на «Экспо-2017».

Андрей Евдоченко, первый заместитель министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы ожидаем от этой выставки очень важных дискуссий, решений и практических дел, направленных на укрепление энергетической безопасности нашего государства.

Напомним, в 2015 Беларусь провела масштабную презентацию в рамках Экспо в Милане, организовав одну из самых запоминающихся экспозиций, которую посетило около миллиона человек.

ДОРОГУ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯМ

Электромобили подешевеют. Ставка таможенной пошлины на легковые электромобили снижена с 17% до 0%, на грузовые c 15% до 5%. Принятое решение о снижении пошлин на ввоз привлечет потенциальных покупателей экологически чистого транспорта и создаст условия для формирования рынка. Меры стимулирования будут действовать еще минимум год.

ШОППИНГ В СЕТИ

Белорусские покупатели стали меньше тратить на заказы в китайских интернет-магазинах. Спрос снизился на 20%. В среднем 15 рублей за одну покупку. Зато вырос спрос на товары для детей. Средний чек – 71 рубль. Более активно интернет-пользователи стали покупать турпутевки, а также бытовую технику. Около 81 рубля тратим на одну покупку.

«БАБУШКИН» ЯНТАРЬ

Янтарные бусы – новый источник дохода белорусов. Скупка старых украшений из натурального камня выросла на треть. Однако, не все содержимое «бабушкиной» шкатулки будет представлять ценность. Камень должен быть «чистым», натуральным, природного происхождения. За одно ожерелье можно выручить до 6 000 белорусских рублей.

Доллар и евро потеряли по копейке по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Доллар снизился до 1 рубля 95 копеек. Евро подешевел до 2 рублей 18 копеек. За 100 российских рублей сегодня можно выручить 3 рубля и 2 копейки.