КГК: при строительстве Белорусской АЭС фактов нецелевого использования средств не выявлено

Новости Беларуси. Серьезных нарушений в плане рационального использования денежных средств при строительстве Белорусской АЭС нет. Такой вывод сделан по результатам совместной проверки Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России. Объемный аудит коснулся в первую очередь российских субъектов хозяйствования, которые являются участниками строительства. Проверка показала: обязательства выполняются. К слову, комитет госконтроля нон-стоп мониторит ход возведения Белорусской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Наша страна пострадала более всего от Чернобыльской катастрофы. И никто не заинтересован в том, чтобы у нас здесь появилась бомба замедленного действия в виде атомной станции. Поэтому, конечно, здесь может быть даже не тройной, а десятерной контроль за техническим уровнем производства работы тем оборудованием, которое будет устанавливаться на атомной станции. Я думаю, что комар не пролетит мимо внимания тех контролеров, технического надзора, чтобы не дай бог у нас где-то, даже на уровне болта или винта получился какой-то сбой в технологической и технической цепочке обеспечения безопасности будущей атомной станции.