Новости Беларуси. Минская и Московская области намерены расширить деловое сотрудничество. В первую очередь в промышленности и сельском хозяйстве. Об этом шел разговор во время встречи губернатора Минской области Семена Шапиро и заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева.

Российская сторона заинтересована в поставках белорусского овощей, мясомолочной продукции. Уже подобраны участки под создание логистических центров. Кроме того предусматривается культурный, образовательный обмен.

Делегация посетила ряд предприятий Минской области. Кстати, только с начала года внешнеторговый оборот между регионами составил почти 260 миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области Российской Федерации:

У Минской области большой опыт, накопленный за эти времена, с точки зрения овощеводства, растениеводства, молочного, мясного животноводства. И в этом отношении Московская область, в которой этот сегмент был забыт, в настоящий момент интенсивно нагоняет. Мы обсуждали межотраслевую кооперацию. Это кооперация на уровне промышленных предприятий. То, что производится на территории Московской области, может сбываться на территории Минской. И в процессе производства поставщики также могут в этом отношении обмениваться материалами, разработками, научным потенциалом для того, чтобы создавать более эффективные промышленные образцы. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время уже практические шаги по экономическому взаимодействию дадут свои результаты.