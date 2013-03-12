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Итоги внешней торговли товарами и услугами за январь обсуждали 12 марта в Правительстве Беларуси

12 марта 2013 10:30
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Новости Беларуси. Итоги внешней торговли товарами и услугами за январь обсуждали сегодня в правительстве. Экспорт белорусских товаров составил 3 миллиарда долларов. Показатель в рамках прогнозов. При этом незначительно сократились поставки большегрузов, тракторов и бытовой техники. На это обратил особое внимание премьер-министр.

Михаил Мясникович подчеркнул, что руководителям предприятий необходимо осваивать новые рынки сбыта. Пока Россия – основной вектор торговли для большинства промышленных гигантов страны.

Вместе с тем, с начала года возрос экспорт услуг. За январь он составил 450 миллионов долларов. В условиях сокращения импорта это позволит к концу 2013 года выполнить запланированные внешнеторговые показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
По началу года мы имеем положительное сальдо внешнеторговое, в основном благодаря успешному развитию экспорта услуг. На фоне предыдущих лет январь сложился не таким уж негативным.
Более двух третей наших отраслей и регионов выполняют намеченные задания по экспорту товаров и услуг. И это дает основание предполагать, что по итогам года при такой тенденции мы выйдем на те показатели, которые были заложены.

# Экономика # Государственная политика # Александр Гурьянов # Государственная политика в сфере внешней торговли

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