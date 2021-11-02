Товарооборот порядка 90 млн долларов. Какие планы совместного сотрудничества у Беларуси и Удмуртии?

Удмуртия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в машиностроении и пищевой промышленности. О новых проектах и о работе говорили 2 ноября на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Удмуртской Республикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши продукты питания и техника пользуются повышенным спросом в Приволжском федеральном округе. В 2021 году динамика товарооборота положительная. Сейчас Беларусь – второй по величине торговый партнер Удмуртии. Уже по итогам 2021 года товарооборот между Беларусью и Удмуртией может превысить 200 миллионов долларов.

Дмитрий Матусевич, председатель Государственного комитета по имуществу:

Это очень крупный промышленный регион. И мы поставляем туда всю линейку нашей техники. Иногда не напрямую – через другой регион. Тем не менее в Удмуртию в августе, например, поступила первая партия белорусских МАЗов – 30 единиц. И до конца года будет до сотни.

Михаил Хомич, заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

Беларусь для нас – главный торговый партнер. Для нас это приоритет № 1. У нас товарооборот – порядка 90 миллионов долларов по году. Поэтому мы понимаем, что если хочешь вдолгую сотрудничать, то нужно иметь совместные предприятия. У нескольких наших компаний есть представительство.