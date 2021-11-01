Новости экономики за 01.11.2021

Новости Беларуси. Какие страны Евросоюза выступают сторонниками мирного атома, а значит и БелАЭС, как изменился бюджет прожиточного минимума в Беларуси и что представит наша страна на Международной выставке импорта в Шанхае?

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ФРАНЦИЯ ЗА ОСТРОВЕЦ И НОВУЮ ЯДЕРНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА

Газовый кризис в Европе стал очередным поводом поменять риторику и поднять тему признания Евросоюзом «зеленого» статуса за атомной энергией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во главе сторонников мирного атома, а значит и БелАЭС, предсказуемо выступила Франция.