Новости экономики за 01.11.2021
Новости Беларуси. Какие страны Евросоюза выступают сторонниками мирного атома, а значит и БелАЭС, как изменился бюджет прожиточного минимума в Беларуси и что представит наша страна на Международной выставке импорта в Шанхае?
С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
ФРАНЦИЯ ЗА ОСТРОВЕЦ И НОВУЮ ЯДЕРНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ ДЛЯ ЕВРОСОЮЗА
Газовый кризис в Европе стал очередным поводом поменять риторику и поднять тему признания Евросоюзом «зеленого» статуса за атомной энергией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во главе сторонников мирного атома, а значит и БелАЭС, предсказуемо выступила Франция.
Несколько стран Евросоюза совместно выступили за включение ядерной энергии в список «зеленых» инвестиций ЕС, который планируется утвердить к концу года. За новую ядерную энергетику для Евросоюза голосуют Франция и Чехия, где больше половины энергии вырабатывается на АЭС, а среди примкнувших к ним Венгрия, Словакия, Болгария, Хорватия, Румыния и Словения.
В данный момент Франция является крупнейшим в Европе потребителем энергии, производимой на АЭС. Это контрастно отличает Францию от Германии и некоторых других стран ЕС, которые, наоборот, ведут переход от атомной энергетики к другим источникам. В этих условиях Макрон призвал Европу диверсифицировать поставки газа на ее рынки, а также ускорить переход от углеродного топлива.
Напомним, в последние месяцы газовый рынок Европы переживает серьезные колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за 1 000 кубометров, а 6 октября подскочили до исторического максимума почти – 2 000 долларов. Дорожают и другие энергоносители. Все это приводит к росту стоимости электричества для жителей Евросоюза.
С 1 ноября бюджет прожиточного минимума вырос до 288 рублей. Что изменится для белорусов, читайте здесь.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАВИЛЬОН БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛСЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ
Виртуальный павильон национальной экспозиции Беларуси представлен на 4-й Китайской международной выставке импорта. Это технологическое решение позволит более 10 отечественным предприятиям пищевой промышленности, информационных технологий, медицины представить продукцию в очном и дистанционном форматах.
Виртуальный павильон доступен к посещению по ссылке. Официальная церемония открытия выставки состоится 4 ноября. В ней примет участие руководство Министерства экономики Беларуси.
ДОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ С ПОМОЩЬЮ «ТРУБОПРОВОДОВ» ПЛАНИРУЮТ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В Британии уже через три года могут появиться первые «трубопроводы» для быстрой доставки товаров. Крупные гипермаркеты смогут загружать продукцию в специальные контейнеры. Она будет передвигаться по трубам со скоростью 65 км/ч.
Передвижения станут возможными благодаря электромагнитной силе. Сейчас проект на стадии поиска инвесторов.