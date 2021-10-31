«Что делать, людям надо помогать». В Украине не хватает электроэнергии, и вот что сделает Беларусь

В Украине из-за высоких цен на энергоресурсы может сорваться отопительный сезон, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ожидалось, что Киев с 1 ноября возобновит импорт белорусской электроэнергии. Но кажется, Украина запуталась – и все из-за санкций. Сначала власти от сделки отказались, потом согласились, и теперь опять решительное нет. Беларусь, конечно, не откажет, когда соседи передумают в очередной раз.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что это такое? Жалко людей. Поэтому когда мне в правительстве совсем недавно премьер доложил, что они просят электричество. Что будем делать? Я говорю: ну, что делать, людям надо помогать. Вот и все. А так они, конечно, руководство – не они. Вы же понимаете, что там за руководство. Оно управляется, как говорят, извне. Там сегодня над ними сидят, как под колпаком. Не под зонтиком – под колпаком они сидят у американцев. Если они напечатают каких-то долларов, они живут.

Нам, конечно, от переменчивого настроения соседки не холодно и не жарко. А вот жители страны рискуют замерзнуть. На конец этой недели там было суммарно всего 675 тысяч тонн угля. Такого количества хватит примерно на пять дней при обычном потреблении. О дальновидности политических решений говорить не приходится.