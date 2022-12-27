В ноябре повысилась средняя зарплата белорусов. Где получают меньше всего?

Новости Беларуси. Средняя заработная плата в Беларуси в ноябре 2022 года составила 1 648 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные опубликовал Национальный статистический комитет Беларуси. В пересчете на валюту по курсу Нацбанка средний заработок за ноябрь белорусов превысил 600 долларов.

Рейтинг самой высокой средней заработной платы возглавляет столица. Минчане в среднем получили 2 232 рубля. Самый низкий показатель в Могилевской области – 1 360 рублей. К слову, с 1 января в Беларуси вырастут минимальные зарплаты. Кроме того, в начале 2023 года планируют повысить оплату труда бюджетникам.

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