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МАРТ усилило контроль за товарами новогоднего ассортимента

27 декабря 2022 18:03
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Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли усилило контроль за обеспечением розничной торговли товарами новогоднего ассортимента, а также за ценами на товары повышенного потребительского спроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАРТ усилило контроль за товарами новогоднего ассортимента-1

Мониторинг в канун зимних праздников проводится для обеспечения стабильности на потребительском рынке страны. В ведомстве отмечают наличие в магазинах широкого ассортимента мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, цитрусовых, а также кондитерских изделий. В розничной торговле представлено и множество видов сладких подарков – почти полсотни наименований в разнообразных упаковках. Торговлю праздничными изделиями организовали также на традиционных ярмарках. Всего их по стране работает около 500.

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Фотофакт

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