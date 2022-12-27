Новости экономики за 27.12.2022

Новости Беларуси. Уверенно держать планку белорусской экономике помогают не только внешние связи, но и поддержка внутри страны, где формируется еще более благоприятный деловой климат. В чем это проявляется? А также насущное – ценообразование и ассортимент товаров. Контроль в канун зимних праздников усиливается. Кого проверят в первую очередь?

Подробности в экономическом дайджесте в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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