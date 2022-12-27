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В 2023 году вступят в силу изменения в Налоговый кодекс. Что волнует предпринимателей?

27 декабря 2022 18:00
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Новости Беларуси. Продолжается цикл рабочих встреч с представителями делового сообщества по вопросам развития предпринимательского сектора страны и внесения изменений в Налоговый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, новшества вступят в силу уже в 2023 году. Новации будут касаться как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

В 2023 году вступят в силу изменения в Налоговый кодекс. Что волнует предпринимателей?-1

Сергей Митянский, заместитель министра экономики Беларуси:
Встречи в регионах показали, что волнуют разные вопросы. И постановление Совета министров № 713 волнует субъектов хозяйствования. Также волнуют вопросы о том, какие нововведения будут в регуляторике для субъектов хозяйствования. Спектр вопросов различный, причем вопросы отличаются от региона к региону. У каждого свои вопросы и у каждого есть свои волнения о нововведениях в новом году.

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# Налоги # Экономика # Сергей Митянский # Фотофакт

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