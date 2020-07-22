В напарниках – любимая супруга. В Бресте появился первый экипаж-тысячник

Новости Беларуси. Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Так, в Брестской области появился первый экипаж-тысячник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это семейная пара Валерия и Татьяны Кухта. По традиции поздравления хлеборобы принимают прямо в поле.

Для семейного экипажа этот год стал трижды юбилейным. Вместе они уже четверть века, для Валерия – это 30-я уборочная кампания и пятый год в надежных напарниках – любимая супруга. «Лет 5 назад зубра видели, сегодня лось вышел». Как собирают рапс в Беларуси?

Признаются: секрет в полном взаимопонимании. Цветы, денежное вознаграждение и слова благодарности звучат от руководства области, района, хозяйства и профсоюзов. В «Беловежском» уже убрали треть площадей. Урожайность выше прошлогодней – 55 центнеров с гектара.

Александр Дунькович, директор сельхозпредприятия «Беловежский»:

Давать оценку, наверное, рано. Все-таки посчитать результат лучше всего после «Дожинок», когда мы увидим действительно, что мы получили. Но уже сегодня мы видим, что прибавка довольно весомая к уровню прошлого года. Поэтому, я считаю, что урожай достойный. Нас это радует.