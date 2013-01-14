Правительство Беларуси не должно снижать темпы модернизации

Новости Беларуси. В Беларуси не должны быть снижены темпы модернизации. Такую задачу поставил сегодня Президент Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича. Главу государства интересовали факторы экономического развития, на которые правительство в этом году намерено обратить особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Михаил Владимирович, на фоне определенных успехов в экономике, о чем и вы уже в конце года говорили, и министры наши отмечают, но это видно, существует конечно же и ряд негативных факторов, которые не просто не могут настораживать, но по которым мы должны очень серьезно работать. Было бы странным, если бы это не происходило на фоне углубляющегося кризиса мировой экономики, ну, по крайней мере, в Евросоюзе. Поскольку все-таки наше сотрудничество, как и с Российской Федерацией, паритетно очень высокое.

Поэтому хотелось бы все-таки услышать о тех факторах, на которые Правительство в этом году обратит особое внимание. Я информирован о том, что мы, наверное уже и 2% в ВВП и в прошлом году прироста не дотягиваем, но меня волнует здесь больше не само ВВП и прирост валового внутреннего продукта, потому что за счет известных факторов мы не можем нагнетать экономику, разогревать ее и осуществлять прирост ВВП, это естественно.

Меня больше волнует, чтобы мы в этом году особенно не заморозили темпы модернизации и тот путь, который мы наметили по качественному улучшению нашей экономики и, равно как, и ее производного - товара. Вот это меня больше всего волнует.

Хотел бы, чтобы вы мне сказали и несколько слов по этому вопросу, как Правительство будет работать в будущем году. Ну и те проблемы, которые волнуют сегодня людей и решаются как они Правительством.

По словам премьер-министра, экономика в целом развивается достаточно стабильно. Что же касается хода подготовки к масштабной модернизации производства, Президент отметил: необходимо дойти до каждого предприятия, нуждающегося в обновлении.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Президентом обращено внимание Правительства на необходимость разумного расходования средств, поскольку, это в основном государственный сектор. Поэтому каждое предприятие, каждый исполком, каждое министерство должны заниматься вопросами модернизации предметно, но это должно давать, конечно, высокий результат. Потому что потратить деньги и не получить новую продукцию - это преступно.