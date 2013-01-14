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В Беларуси положительное сальдо внешней торговли в 2 раза больше запланированного

14 января 2013 06:45
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Новости Беларуси. Экспорт значительно опережает импорт, а положительное сальдо во внешней торговле в 2 раза больше запланированного. В Беларуси в 2012 достигнуты серьезные результаты внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщили в МИД нашей страны.

Предприятия только за прошлый год расширили географию поставок на полтора десятка стран. Хорошие показатели достигнуты в сотрудничестве и уже с традиционными партнерами. Так белорусский экспорт в страны СНГ увеличился больше чем на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере внешней торговли

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