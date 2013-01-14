Бобруйский завод деталей и агрегатов поставил во Вьетнам специальную партию тракторов

Новости Беларуси. Белорусские тракторы – на рисовых полях. Первая партия тракторов отправляется во Вьетнам. Это позволит Бабруйскому заводу деталей и агрегатов не только увеличить объемы производства, но и выйти на новые рынки сбыта в азиатском регионе. Трактор полностью адаптирован к работе в экстремальных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слесарь сборочного цеха тракторного завода Олег Кулешов закручивает последнюю гайку. Новенький трактор готов к отправке во Вьетнам.

Олег Кулешов, слесарь Бобруйского тракторного завода деталей и агрегатов:

Тракторы должны пойти и нормально работать. Если понадобится модернизация – это проблемы большой не составит.

Эту модель трактора вьетнамские бизнесмены оценили на выставке в этом азиатском государстве. Провели испытания в поле и внесли предложения по усовершенствованию. Ведь работать трактору придется в экстремальных условиях - высота воды на рисовых полях достигает 20 сантиметров. Все пожелания белорусские специалисты учли. В результате уже спустя несколько месяцев на конвейер вышла новая марка.

Евгений Осипов, главный конструктор Бобруйского тракторного завода деталей и агрегатов:

Трактор - 320Р. Имеет лучшую проходимость за счет увеличения расстояния от земли до выступающих частей заднего моста, что достигнуто за счет увеличения диаметра шин как передних, так и задних колес. Это благоприятно отразится на работе трактора на рисовых полях.

Новую модель трактора вьетнамские аграрии оценят в работе в ближайшее время. На Бобруйском заводе надеются, что хорошие рекомендации о нашей технике в азиатском - самом густонаселенном - регионе мира послужат весьма эффективной рекламой. В минувшем году бобруйское предприятие выпустило продукции почти наполовину больше, чем в предыдущем. Освоение новых рынков сбыта выведет завод на еще большие объемы производства.

Василий Царик, заместитель начальника управления маркетинга и сбыта Бобруйского тракторного завода деталей и агрегатов:

Я считаю, перспектива очень хорошая. Во-первых, компания, с которой мы сейчас работаем, – дилер МТЗ не только во Вьетнаме, но и в Камбодже, и в Лаосе и в других странах юго-восточной Азии. И поэтому мы считаем, что этот проект с нашей стороны будет успешным.