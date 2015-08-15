В Могилёвской области убрано 98% площадей зерновых

Новости Беларуси. Личный рекорд. Экипаж комбайнеров из сельхозпредприятия Александрийское, что на Могилевщине, намолотил 5 тысяч тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордсменов региона нынешней уборочной кампании Виктора Мильто и Константина Шкрабо чествуют прямо в поле уже в пятый раз. Благодаря слаженной работе хлеборобов область смогла преодолеть миллионный рубеж. Приднепровщина уже убрала 98% площадей.

Виктор Мильто – хлебороб матерый. В копилке механизатора сельхозпердприятия «Александрийское» Шкловского района – это уже сороковая уборочная. Подъем в полпятого утра, отбой в час ночи – для Виктора дело привычное.

Виктор Мильто, старший комбайнер ОАО «Александрийское» Шкловского района:

Хлеб нужно убрать. Раз вырастили – нужно убрать без потер. А для этого нужно хорошо поработать. Уборочных легких не бывает. Приходится и рано встать, и поздно домой прийти.

В помощники вот уже второй сезон Виктор берет своего зятя Константина. В поле от рассвета до заката – так проводит свой отпуск водитель райотдела МЧС.

Константин Шкрабо, помощник комбайнера ОАО «Александрийское» Шкловского района:

Стараемся убирать – не отдыхать, а работать. Сам я вырос в деревне, поэтому ничего необычного нет. Погода способствует, техника нормальная, хорошая урожайность и желание работать.

Сегодня экипаж Виктора и Константина первым в области намолотил 5 тысяч тонн зерна. Успешной уборочной, признаются хлеборобы, помогает надежный тыл. К тяжелой работе механизаторов дома относятся с пониманием.

Галина Мильто, супруга Виктора Мильто:

Я знаю, что ему нужно рано утром встать на работу. Встаю вместе с ними – сейчас и зять тут – покормлю. И уже в 5, начале 6 они уже уезжают на работу. Я знаю, что него очень тяжелая работа, но он без этой работы не может – настолько любит эту технику.

Чтобы поддержать своего супруга, вместе с трехлетним сыном Стасом в родительский дом на время уборочной переехала и Юлия Шкрабо.

Юлия Шкрабо, супруга Константина Шкрабо:

В профессии спасателя тоже каждая минута на счету. Ему не привыкать. Он терпеливый, все выдержит, я думаю. Отец уже долго работает – ему не привыкать, а он уже, я вижу, начинает привыкать.

Убрав зерно, аграрии Шкловщины уже перешли к зернобобовым. Залог успешной работы – это не только подходящие погодные условия и техника, работающая, как часы.

Александр Бойко, председатель Шкловского райисполкома:

Я убежден, что самое главное – это технология. Будем мы ее соблюдать – будет и зерно.

Во многом благодаря таким вот энтузиастам-аграриям, как Мильто и Шкрабо, Могилевщине уже сегодня удалось преодолеть миллионный рубеж в уборочной. До финишной прямой Приднепровским хлеборобам осталось всего два процента.