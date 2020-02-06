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Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти

06 февраля 2020 12:51
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Новости Беларуси. Делегация концерна «Белнефтехим» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти в нашу страну. Отрабатываются детали соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти -1

Оно находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры, сообщили в правительстве.

Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти -4

На подписание контракта с Казахстаном уполномочен первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти -7

# Нефть в Беларуси # Экономика # Дмитрий Крутой

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