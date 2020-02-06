Делегация «Белнефтехима» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти

Новости Беларуси. Делегация концерна «Белнефтехим» проводит в Казахстане переговоры по поставкам нефти в нашу страну. Отрабатываются детали соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно находится в высокой степени готовности, остались в основном административные процедуры, сообщили в правительстве.